Monserrat Creamer: ‘Estamos obligados a pensar en bien mayor’

Tres programas del Ministerio de Educación se suspendieron por la crisis del covid-19. Se trata del Bachillerato Internacional (BI), el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi) y parte del EBJA (Educación Básica de Jóvenes y Adultos). En entrevista con EL COMERCIO, la ministra de Educación, Monserrat Creamer dio detalles.

¿De cuánto es el recorte a Educación?

No hay un cálculo definitivo. Se conserva el monto de USD 26 millones para básica superior y bachillerato intensivos del programa EBJA. En el caso de Safpi conservamos cerca de USD 4 millones.



¿Cuál era el presupuesto para cada programa?

Parte de los presupuestos ya fueron ejecutados. El de la campaña Todos ABC era de unos USD 48,6 millones y hubo un recorte de algo más de 9,6 millones. En el caso de Safpi, el monto anual era de USD 9,3 millones, de los cuales se ejecutó la tercera parte o más y el recorte es de casi cuatro millones y medio.



¿Por qué suspender el Bachillerato Internacional en todo el país?

Lastimosamente en un estudio vimos que el 17% de chicos que han estudiado BI, desde que se inauguró, han obtenido el diploma. Nos vemos obligados a pensar en un bien mayor.



¿Cuánto costaba?

El BI le cuesta a Educación USD 7,2 millones al año. Sus docentes no fueron desvinculados, son 3 954 que están ofreciendo las mismas clases, con la metodología del BI, pero los alumnos ya no pueden aplicar al diploma.



¿Qué personal ha sido desvinculado?

Docentes con contrato ocasional de Safpi y alfabetización y postalfabetización. Los contratos de DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) y de UDAI (Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión) no han terminado.



¿Cuántos docentes fueron desvinculados?

En Safpi, unos 600 porque el programa estaba creciendo. En alfabetización y postalfabetización, de 252 fueron desvinculados 200; otros siguen por vulnerabilidad.



¿Qué cantidad de personas se beneficiaban de la alfabetización?

Alfabetización tenía 7 462 beneficiarios y postalfabetización (hasta séptimo año), 12 500 jóvenes y adultos. Es un programa valioso pero es muy difícil alfabetizar virtualmente. Se mantiene el beneficio a personas con rezago escolar, 106 500 aproximadamente. 26 023 son de básica superior intensiva y 80 477 de bachillerato intensivo.



¿Cuánto se invertía en el programa Safpi?

Por niño era USD 461 mensuales. Al no aplicarlo de manera integral no tiene sentido mantenerlo; es presencial. El servicio se va a garantizar a través de los docentes que conservamos. Hoy, ellos apoyan en educación inicial.



¿Se reprogramará?

Sí. Estamos entrando en convenio con universidades como la Central para que los estudiantes de parvularia y de otras áreas nos puedan apoyar; apenas podamos tener cierta asistencia presencial. Todos los programas los vamos a retomar. Lo único que se está reprogramando son los recursos.



Los ganadores del Quiero Ser Maestro 6 reclaman sus nombramientos

En eso estamos. En los dos ciclos estamos procurando que al iniciar cada año lectivo se puedan incorporar.



¿Implicaría que, al igual que en la Costa, se desvincule a los que están con esas partidas?

Sí, pero el proceso es siempre así. Afortunadamente la mayor parte de ganadores del concurso QSM6 ha sido docentes que estaba en ejercicio y tenía contrato.



En otro tema, se ha dispuesto que el portafolio sea la única nota del segundo quimestre. ¿Los particulares pueden tomar en cuenta otras?

Sí. Tienen independencia, porque nunca suspendieron su cronograma. Los chicos podían enviar sus deberes. Nosotros como sector fiscal no podemos calificar ni ser discriminatorios y excluir a quienes no tengan acceso.



¿Se trabaja en ajustes curriculares para el 2020-2021?

Primero habrá una fase de nivelación. En la segunda habrá ajustes en el currículo. Continuamos con uno más integrado, interdisciplinario, basado en proyectos y priorización de los aprendizajes. Con esto quiero decir que las mismas horas de matemática no se van a poder porque no va a haber los cinco días de la semana en jornada completa. Y serán complementadas con trabajos en casa a través de medios: conectividad, radio, televisión y otros.

¿Qué podría implicar el retorno progresivo?

Todavía no está decidido. No podemos tener el mismo número de estudiantes, tendremos jornadas diferentes o tutorías por turnos.