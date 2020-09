'La pandemia no ha terminado, quienes puedan es preferible que continúen en el teletrabajo': Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud

LEA TAMBIÉN

Sí. Básicamente el fin del estado de excepción quiere decir que no se puede penalizar ni tampoco interrumpir las reuniones de más de cinco o 10 personas, tampoco es factible seguir implementando el toque de queda a escala nacional. Pero la emergencia sanitaria sigue.



¿Por qué sigue la emergencia sanitaria en el país?



Hay una serie de razones por las que las medidas generales de prevención de contagio de covid-19 deben seguir dándose. ¿Por qué estamos aún en emergencia sanitaria? Porque la pandemia no ha terminado.



En Quito, ¿se debería tomar en cuenta que solo uno de cada cinco ciudadanos está contagiado, según sus estudios?



Claro, faltan cuatro de cada cinco personas por contagiarse; el 80% de la población de Quito aún puede infectarse, por eso es mejor que el contagio ocurra de modo progresivo, como ha sucedido, hemos contenido. Mire la diferencia de lo que pasó en Guayaquil con el resto del país, se ha contenido muchísimo. Hay que tomar en cuenta que la capacidad sanitaria es limitada, hemos invertido en atención primaria de salud, en el dispensario chiquito, pero necesitamos ayuda de la comunidad, esto (la pandemia) no ha terminado.



El estado de excepción concluyó y el Ministerio de Trabajo ha emitido algunas regulaciones. ¿El mensaje es que todos ya deben volver a sus labores presenciales?

Es preferible que las personas que puedan continúen haciendo teletrabajo, es lo preferible. Pero cada empresa y cada institución pública, debe dar lineamientos, analizar si pueden seguir haciendo teletrabajo o según la circunstancia volver a trabajar de forma presencial, con distanciamiento y medidas de precaución.



¿Cuál es la recomendación desde el Ministerio de Salud? ¿Deben volver a las labores presenciales los trabajadores estrictamente necesarios para la operación de cada empresa?



Absolutamente es la línea que hay que seguir, tenemos que procurar hacer las cosas que tienen sentido común, pero también adaptándose a las circunstancias de todas las empresas.



¿Por ejemplo?

Si un operario de una maquinaria es absolutamente indispensable pues ese señor tendrá que integrarse, como hemos hecho con la construcción, con los aeropuertos, con la agroindustria, solo personas indispensables tendrían que ir. Por ejemplo en una empresa de impresión, a la planta deberían regresar los operarios que manejan esa maquinaria. Y si