Contratación de personal y más camas para pacientes con covid-19, dos temas destacados por Ministro de Salud

En Pichincha, los servicios hospitalarios se han fortalecido debido al incremento de contagios de covid-19, es decir, se han habilitado más camas para nuevos pacientes y se ha contratado personal médico. Así lo señaló la mañana de este martes 11 de agosto del 2020 el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en entrevista a Teleamazonas.

En la provincia -explicó el titular de la Cartera- se han vinculado 504 trabajadores sanitarios; de ellos 139 son profesionales de enfermería. “Esta contratación se dio para dar un descanso al personal que ha laborado durante esta época”.



Además, mencionó que el número de espacios para nuevos pacientes ha aumentado. El viernes 7 de agosto del 2020 se contabilizó 135 espacios en la unidad de cuidados intensivos: solo uno libre. Sin embargo, Zevallos señaló que hay un mayor flujo. “Desde este mes, entre cuatro y seis camas se liberan y se pueden utilizar”.



En hospitalización ocurre una situación similar. A la fecha detallada se reportaron 372 lugares habilitados, de ellos 333 estaban ocupados. “La disponibilidad va de 40 a 60 sitios”.



Zevallos sostuvo que la velocidad de contagio ha bajado en Pichincha. El índice es menor a uno, lo que significa que un infectado puede o no transmitir el virus a otra persona. “Con esto no quiero dar un mensaje equivocado, la pandemia sigue”, por lo que se mantiene la vigilancia comunitaria y la atención en el primer nivel (centros de salud).



El Ministro del ramo además se refirió a la cifra de contagios por millón de pobladores, a escala nacional. “Ecuador tiene el menor número de casos por millón de habitantes: 5 359; está por debajo de Chile que alcanzó los 19 600”.



Asimismo, dijo que la letalidad no es alta, ya que es del 6,8%. Mientras que en Italia o España alcanzó 14,3% y 11,5%, respectivamente.



En su intervención, Zevallos se refirió al anuncio de la nueva vacuna contra covid-19, elaborada en Rusia. “No tengo información, pero debe ser eficiente y no tener efectos indeseables”.

Hasta el lunes 10 de agosto del 2020, en Ecuador hubo 94 701 casos de covid-19; de ellos 85 745 fueron confirmados con pruebas de diagnóstico PCR y 8 956 con test rápidos. Las provincias con más infectados son Guayas, con 17 924, y Pichincha, con 17 910. La diferencia entre ambas es de 14 contagiados.