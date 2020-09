Ministro de Defensa: el paro de octubre fue aprovechado por oportunistas y bandas delictivas que se infiltraron

LEA TAMBIÉN

A un año de las protestas de octubre, ¿cómo están las Fuerzas Armadas?

Este hecho dejó una ola creciente de ingobernabilidad por parte de grupos que quieren crear el caso. Se ha desestructuralizado (sic) el Estado. Esto significa que no hay una secuencia lógica como es la de respetar la Constitución y las leyes del país. Hay demandas sociales y siempre las habrá y tienen que existir, pero otra cosa es que se amenace al Estado desde ya con un nuevo octubre. Esa es una amenaza en contra del Estado.



¿Esa amenaza está en los informes que manejan ustedes? ¿Se habla de un nuevo octubre?



Es lo que está en la prensa. Se dice que vamos a tener un nuevo octubre. Se hacen llamados a la movilización. El Estado no puede ser amenazado por ninguno de los actores sociales.



Usted dice una ola creciente de ingobernabilidad. ¿Provocado por quién o por qué?



La ingobernabilidad se presenta cuando no se respeta la estructura de Estado: Ley, autoridad, ejercicio de poder. Las leyes son las que deben normar todo comportamiento de las instituciones y conductas sociales. Si es que no se respetan las leyes surge la presión, coacción y la amenaza al Estado. Y cuando hablamos de octubre tenemos que decir que hubo una crisis y la aceleración y el escalamiento a situaciones de violencia incontrolable.



¿Por qué y por quiénes?



Se aprovecharon los oportunistas y las bandas criminales que se infiltraron en esa movilización social. Diversos actores se valieron de esa movilización para que haya insurgencia. Entonces si me dice qué quedó de octubre yo le respondo que quedó una sola cosa: gracias a las Fuerzas Armadas quedó la democracia. En definitiva, lo que logramos fue una estabilidad democrática.



Quizá no se han resuelto los problemas sociales y más bien se han empeorado las condiciones sociales en el país y por eso se escucha la amenaza de un nuevo octubre.



¿Por qué es más grave la situación tiene que haber violencia? ¿Cómo no hay recursos, como estamos sin presupuestos adecuados para las instituciones, como hay una deuda externa tan grande, como tenemos esta situación económica, la única solución es el estallido social? Esa no es una alternativa. Eso se llama imposición, burlar a las leyes, desconocer a las autoridades e incitar a la población a situaciones que no son democráticas y no son legales.



En los informes que manejaron en octubre ¿Cómo se entendió a las nuevas formas de protesta?



Aquí hay que mencionar a las redes sociales, pues es lo que ocurre en el mundo en esta época. Hoy lo único que hace falta es saber escribir frases insurgentes. Son personas desconocidas pero que cogen un teléfono y manipulan a la sociedad, desinforman, mienten, acusan, calumnian ¿Por qué lo hacen? porque tienen un teléfono. No interesa saber quién sea.



¿Pero son organizaciones o personas que actúan sin ninguna estructura?



De todo. No hace falta que estén organizados. Usted abra las redes sociales y verá que cualquier persona se siente con capacidad y con derecho de poder afectar a cualquier institución o cualquier persona, porque tiene un teléfono y el chat. Hay un desfase entre la ley, el irrespeto que hay a la ley y la aplicación de la justicia, porque el ritmo que tiene los operadores de justicia no es el mismo ritmo que tienen las redes sociales para incitar a la población. Actualmente es un problema grave.



Luego de octubre, las autoridades reconocieron falencias en el sistema de Inteligencia. ¿Cómo está ese sistema un año después?



No se puede hablar de una falencia de Inteligencia, porque se hayan producido hechos (como los de octubre).



Pero lo dijeron



La Inteligencia estratégica tiene que actuar como normalmente ocurre en función de las redes de comunicación abiertas. De ahí sale toda la información. No hace falta espionaje o persecución. No. Es Lo que está en la prensa.



¿La Inteligencia militar se fortaleció en este tiempo?



La Inteligencia militar sirve para diseñar las operaciones militares. ¿Cómo se va a establecer una operación militar? ¿Dónde va a ir el centro de gravedad? ¿Cuál es el esfuerzo principal? ¿Qué tipo de operación? ¿Qué tipo de fuerzas? ¿Qué tipo de dosificación se va a establecer? La efectividad de la operación militar depende de la confiabilidad de la Inteligencia obtenida.



En octubre hubo militares retenidos, hubo blindados quemados. ¿Ahí operó previamente Inteligencia militar?



Inteligencia militar no es para el desarrollo de las operaciones. Claro que mejora, pero cuando hay un desborde tan brutal como la crisis que se vivió, eso no es materia de Inteligencia. No hace nada la Inteligencia dándose cuenta que quieren quebrar la democracia y tomarse el Estado ¿Qué sacamos con eso? Lo que sí nos ha permitido (Inteligencia militar) es, por ejemplo, saber en qué momento hay que cambiar el puesto de mando del Estado de Quito a Guayaquil. Eso es materia de Inteligencia en el desarrollo de las operaciones.



¿Eso es lo que hicieron?



Cuando el Ministro de Defensa recibió la información de Inteligencia y del Comando Conjunto de las FF.A. nos dimos cuenta que era oportuno el cambio inmediato (de la sede de Gobierno de Quito a Guayaquil) y preservamos al Gobierno. Además, mantuvimos la democracia y la estabilidad que se quería para la conducción de la situación.



¿La idea de cambiar la sede de Gobierno de Quito a Guayaquil fue idea del Ministerio de Defensa?



Fue idea del Comando Conjunto de las FF.AA. Inteligencia del Comando Conjunto le indicó al Jefe del Comando, él le informó al Ministro de Defensa. El Ministro tomó acciones con el Gobierno y se hizo inmediatamente la operación para el cambio de la sede. Ahí está la Inteligencia militar.



La Corte Constitucional (CC) suspendió la vigencia del Acuerdo Ministerial 179 emitido por el Ministerio de Defensa, relacionado con el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza, por parte de las FF.AA. La decisión se mantendrá hasta que el Pleno de la Corte adopte una decisión sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por organismos de DD.HH. ¿Qué hacer en ese tema?



La Corte Constitucional hace una reflexión, porque existen varios pronunciamientos de diversos sectores en pro y en contra (del uso progresivo de la fuerza). Este es un tema de debate a nivel internacional, no solo de Ecuador. Lo que se está haciendo en el Acuerdo 179 es aplicar las normas de conducta de Naciones Unidas. Se llama principios básicos sobre el empleo de la fuerza



¿Cuándo se pueden aplicar?



Cuando la Policía no es suficiente para preservar el orden constitucional y el orden público. Cuando no haya suficiente capacidad de la Policía viene un estado de excepción y ahí entran las Fuerzas Armadas. Pero las FF.AA. deben cumplirse las normas de la Constitución y de las normas internacionales. Y en el Decreto se establecen los cinco niveles para que se puedan emplear el uso progresivo de la fuerza.



Pero grupos de DD.HH. dice que este un recurso represivo



La palabra represión no quiere decir golpear, destruir o destrozar. Represión quiere decir contener. Entonces se dice hay represión, hay contención y cuando se declara el estado de excepción es para reducir la intensidad, para mitigar y evitar que se escale la violencia. El momento en el que el Presidente de la República declara un estado de excepción no quiere decir que los militares salen y abren fuego.



¿No es así?



El militar no sale a matar. Esos son criterios extremistas, ofensivos, simplones de quienes se oponen a este acuerdo ministerial. Hay niveles sobre el uso progresivo de la fuerza: presencia, diálogo, persuasión, hasta llegar al cuarto nivel. Ahí recién se utilizan instrumentos, materiales y equipamiento antimotines: gases, toletes.



Pero en el quinto nivel los militares pueden utilizar mayor fuerza ¿De qué tipo?



Armas de fuego. No digo que no. Aquí está el quinto nivel. Armas de fuego. Porque si van a asaltar un rastrillo para cogerse los fusiles, si quieren los explosivos de una instalación, si quieran entran a un fortín a sacarse los explosivos no podemos simplemente utilizar toletes.



En octubre pasado no pudieron utilizar el quinto nivel



No se utilizó



¿Pero no se utilizó por falta de un respaldo legal?



No utilizaron armas de fuego, porque se les pudo contener con otras medidas. No es un asunto entre quienes atacan y se defiende. Hay muchas medidas que se utilizan.



¿Es urgente que se de paso a ese Decreto que se establece el uso progresivo de la fuerza?



Es urgente. Si comencé diciendo que hay una ola de ingobernabilidad creciente y de violencia social es importante que haya una regulación de esta fuerza para que conozcan que debe haber una proporcionalidad. Si es que no hay un ataque a un cuartel, si es que no le quieren quemar vivo a un soldado, si no destruyen los blindados, si no hay esos actos brutales de violencia, el militar no se emplea. Pero si hay esos actos hay que contenerlos.



¿Hubo alguna ocasión en la que tuvieron discutir el uso de armas de fuego?



Ninguna. Es lo más importante de octubre y se lo he dicho centenar de veces. Lo dije en Washington en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Personalmente fui con el Canciller y les expliqué cómo fue. Jamás se abrió fuego.



Legalmente, ¿los militares están en las mismas condiciones que en octubre pasado?



Exactamente igual. Tengo presentadas una Ley Orgánica de la Defensa, una Ley de Navegación para que opere la Fuerza Naval y una Ley de personal de Fuerzas Armadas y no han sido aprobadas (en la Asamblea) ya casi un año.



En la región se dieron otras manifestaciones. Este año también hubo manifestaciones en otros países ¿Existe un factor internacional que dé paso a estas protestas?



Es una corriente internacional de anarquistas, de extremistas que no les interesa el funcionamiento del Estado. Que no están de acuerdo con el contrato social. Hay gente que quiere la anarquía, no quiere la estructuración de un Estado. Quiere la violencia. O sea se benefician de los destrozos y de la violencia. Eso pasa en todo el mundo, no solo es aquí. Inclusive hay manuales de uso de armas de equipamiento y de doctrina para la guerrilla urbana y para el terrorismo que comenzó a aplicarse en octubre en el país y que Fuerzas Armadas y la Policía no permitieron que se desarrolle. Entonces fueron desarticulados políticamente. Por eso hay procesos que se están llevando a cabo en la Fiscalía y en los juzgados, porque trataron de desestabilizar el país.



¿Hubo guerrilla urbana y terrorismo?



Inicios de terrorismo y de guerrilla urbana por supuesto que sí hubo. Porque el ataque o la toma de un cuartel no es un acto simple o de exasperación de una manifestación. Entrar a la Contraloría fue planificado.



¿Estos grupos están activos para nuevas manifestaciones?



Deben estar. No actúan de forma abierta. Si supiéramos quiénes son ya estuviera actuando la justicia para que se contrarreste.



¿Un solo grupo puede ser suficientemente fuerte para que esté presente en la región?



Puede ser una persona, pueden ser dos. No interesa el número, porque ellos no son fuerzas regulares. Ellos tienen escondido el equipamiento, la organización, el liderazgo. Se infiltran, actúan y se mueven en esos ambientes. Esa es la guerrilla urbana y el terrorismo.



¿Cuántos blindados fueron destruidos en octubre?



Tres blindados



¿Ya están operativos?



No, están en mantenimiento, pero Fuerzas Armadas no tienen solo tres blindados, tiene más.



Aparte de los blindados y el incidente del cuartel ¿Hubo más afectaciones en octubre?



Todo el equipamiento de las Fuerzas Armadas tuvo una gran afectación. Esto no quiere decir que no estemos en condiciones de emplear. Este momento Fuerzas Armadas tiene lo que es más importante: planificación. El Ministerio emitió en noviembre una directiva para combatir la insurgencia, porque si ya ocurrió en octubre, lo más probable es que, en cualquier momento, se dé manifestaciones con grave alteración del orden público y con intentos de quebrantar la democracia. Tiene los planes listos y el personal militar está preparado: entrenamiento, planificación, capacidad profesional y lo necesario para emplearse.



En medio de estos hechos, usted decía que, en la parte económica, las Fuerzas Armadas tienen menos recursos para este año. ¿De cuánto fue esa reducción?



Este año el Ministerio de Finanzas nos fijó una reducción en USD 44 millones. Vamos a terminar el año con grandes desavenencias con proveedores y con presupuestos que no han sido cubiertos. Pero aspiramos a que todo funcione con lo que se ha expresado en el Ministerio de Finanzas, con el nuevo préstamo que se tiene. Lo más importante es que está bien clara la especificación de deuda que se tiene y del compromiso exigido por el Ministerio de Finanzas para ir cubriendo los faltantes de depósitos.



¿Estos retrasos pueden afectar las operaciones?



Nos hemos dado cuenta de la situación que tiene el país en este año. Entonces en este año no hay ninguna compra. Solamente atendemos mantenimiento que es primordial para el equipamiento, para los seguros tanto del casco aéreo y del casco marítimo. Esto es necesario para mantener en operación. Hemos hecho un gran esfuerzo para defender y preservar la soberanía en el mar por la presencia de los pesqueros. Eso no estaba presupuestado y vamos a hacer un pedido para que se cubran esos gastos que se necesitaban para poder cumplir con la misión de la fuerza naval.



¿Cómo está la flota aérea?



En idéntica forma. Por la emergencia sanitaria tuvimos más de 1 300 horas de vuelo. No hemos tenido ni uno solo accidente, ni un solo percance. Se han hecho abastecimientos por más de 40 toneladas al resto del país. Eso también es un desgaste y no se han recibido todavía presupuestos para cubrir esos desgastes financieros que hemos tenido en Fuerza Naval y en Fuerza Aérea. Con el Ejército, en las últimas tres semanas, hemos tenido tres grandes descubrimientos de infiltraciones de frontera. Eso quiere decir que Fuerzas Armadas están siempre alerta.



¿Toda la flota está volando?



Tenemos limitaciones solo de mantenimiento por presupuesto, pero está todo perfecto. Acabamos de realizar el proceso de licitación internacional para casco marítimo y ya lo estamos terminando y también para casco aéreo. Además, hay que considerar que no solamente hemos tenido un inmenso ahorro en seguros por hacer licitación internacional, sino también porque no hemos tenido ningún percance. El seguro sube o baja dependiendo el tipo de acción y de incidente que se hayan tenido.



En cuanto al 30-S, hay cinco exjefes militares procesados ¿Cuál es su posición al respecto?



Lo más importante es que se va a investigar. No es una resolución, no es una decisión de los órganos jurídicos. Tiene que haber investigación. No es solamente el caso de Froilán Jiménez. Nosotros tuvimos dos fallecidos y tenemos un mayor del Ejército que está con el 90 % de incapacidad física. Esas son las consecuencias que hemos tenido. Queremos que se clarifique, porque era una planificación militar. Ellos (los oficiales hoy investigados) no actuaron en tiempos libres o al margen de la institución. Estaban cumpliendo actos de servicio y si están en el desempeño de sus funciones están cumpliendo una orden que fue establecida desde los niveles superiores. Eso debe estar reconocido en la investigación. He pedido como Ministro de Defensa que se dé atención a las pruebas que ellos presentarán como descargo. Y como Ministro de Defensa debo no solamente respaldar a los oficiales, porque eso es un compromiso moral. El respaldo también tiene que ver con la institucionalidad, porque si digo que estaban cumpliendo actos de servicio tengo que respaldar a la institucionalidad. Entonces mi respaldo es a los oficiales y a la institucionalidad del país.