Julio César Trujillo: ‘Me ha ido bien confiando en los seres humanos’

El 8 de mayo del 2019, Julio César Trujillo concedió a este Diario una de sus últimas entrevistas. La intención era publicarla cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t) terminara sus funciones (14 de mayo). Ese calendario se alteró y Trujillo sufrió un accidente cerebro vascular que lo mantiene bajo pronóstico reservado. Hoy (19 de mayo), ponemos en escena ese diálogo.

¿Cómo ve en perspectiva haber formado parte de un organismo con el cual nunca estuvo de acuerdo?



Un órgano de estos puede existir, pero no para ejercer el poder. Porque el poder radica en el pueblo.



Pero el nuevo Cpccs fue elegido por votación.



Pero ¿para qué? ¿Para cumplir las funciones que están en la Constitución? Ocurre que estas funciones ya tienen otros organismos: Contraloría, Fiscalía y otras más, entonces hay duplicación de funciones. Eso es fuente de discordia. Nosotros mismos podíamos entrar a peleas y nos la habríamos pasado peleando.



Usted plantea recorrer el país y recoger firmas para eliminar el Cpccs; es decir, ¿está en contra del organismo que presidió?



Sí. Es que es innecesario. Gracias a mi temperamento y al de los otros consejeros no hemos tenido conflictos, pero tenemos muchos motivos para ello. Pero no estamos seguros de que los que nos sigan sean tan pacientes, o tan ingenuos como dicen que somos, y se susciten conflictos que perjudiquen a todo el país.



¿No sería más fácil pedirle al presidente Moreno que llame a consulta? ¿Por qué ir por el camino más largo, o no hay confianza en la oferta del Presidente?

Nos ofreció. Y creo que hasta tenemos tres ofertas, pero ya no tengo la cuenta, ni él tenía por qué cumplir sus ofertas. Seguramente tiene sus razones, que tienen que ser muy fundadas, tanto más que la iniciativa fue de él. Nos dijo que iba a convocar a una consulta popular sobre este asunto, pero después desistió. Como ese camino está cerrado, tenemos que buscar otro que podamos recorrer con esa voluntad. Y los que están elegidos para este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, que no tengan recelo, porque si el pueblo da la vida por ellos, van a derrotarnos en las urnas. No espero ganarles, lo que espero es que se pronuncie el pueblo.

Usted fue de derecha...

Así es.



Y termina en la izquierda. ¿Por qué ese viraje? Incluso fue de las juventudes del Partido Conservador...

Por supuesto, antes de ser viejo fui joven (risas).



¿Por qué ese cambio?



Lea a Unamuno. Ese filósofo español es formidable. Le criticaban porque se contradecía con mucha frecuencia. Decía: No me contradigo, es la realidad la que cambia y frente a ese cambio actúo. Ciertamente en mi época ser católico significaba ser de derecha, no había otra cosa. Ser indiferente en materia religiosa significaba ser socialista, comunista, liberal, lo que quiera. Pero lo importante era el credo religioso, el que definía la ubicación en la derecha o la izquierda. Por cómo me eduqué, y estoy convencido en la razón que tiene la doctrina social de la Iglesia, adopté esa doctrina. Siempre he sido parte del sindicalismo, me he peleado con los poderosos del país por ello.

Defensor de derechos.

Soy partidario de la justicia social, eso lo propicia la doctrina social, no la revolución... Nunca he creído en los revolucionarios, porque pecan de auténticos y se van a los extremos, al estalinismo. Esa realidad es la que va cambiando. Ahora ir a misa no significa una confesión política. Antes sí.

¿Un error del Cpccs-t fue nombrar el Consejo de la Judicatura transitorio?

Algo que resulta difícil es juzgar en una persona su temperamento. Se pusieron a pelear entre ellos, no sé por qué. Seguramente era la vanidad. No podíamos convertirnos en árbitros de esa pelea, por eso preferimos que no ejerzan hasta cuando se nombre a los titulares, y así fue.



No nombraron Defensor Público. ¿Cuál es la deuda?

¿Por qué suspendimos ese concurso? Porque se presentaron denuncias e impugnaciones a muchos de los candidatos y tuvimos que aceptar, porque eran impugnaciones muy objetivas y no nos quedaban sino los menos calificados.



No calificaron al Contralor ni nombraron titular.

Vino la propuesta del Presidente de sustituir al Contralor por un Tribunal de Cuentas. Al preparar el proyecto viene la reflexión: ¿Cómo nombramos un Contralor para pocos meses? ¿Vamos a encontrar candidatos de calidad para esos pocos meses? Porque la gente de mucha calidad dice para estar dos meses o un plazo incierto prefiere no meterse. Así dijimos, no nombremos Contralor, para evitar errores.

¿Y no le faltó a usted poner más mano dura?



No.



¿No cree que falló?



Tal vez tengo un defecto que es ya de mi condición de ser humano. Soy muy confiado en la conducta de los hombres. Soy, como dice Enrique Ayala de mí, muy ingenuo. Puede ser que sea muy ingenuo para Enrique, y para otros amigos que me estiman... O pendejo, según algunos, pero sigo pensando bien del ser humano. En mi vida me ha ido bien confiando en los seres humanos.





Hoja de vida

Nació en Ibarra el 25 de marzo de 1931.

En 1958 se graduó de abogado en la PUCE; en 1971 fue Vicerrector de ese centro de estudios.



Trayectoria

Fue parte del Partido Conservador y en 1977 fundó la Democracia Popular. Forjó la alianza de ese partido con el CFP para el binomio Jaime Roldós-Osvaldo Hurtado. Candidato presidencial en 1984. Constituyente en 1998.



Presidente del Cpccs-t entre marzo del 2018 y mayo del 2019.