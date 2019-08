Vocal de la Judicatura: ‘La evaluación a los jueces no es política sino técnica’

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura avanza con la evaluación a la Corte Nacional, pero los jueces insisten en que ese trabajo no tiene base legal. ¿En qué está respaldado este proceso?

Nuestra base normativa para el proceso de evaluación se encuentra establecida en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y demás normativas. Entonces, estamos respaldados por la ley y aquellos que no alcancen el mínimo requerido de 80 puntos en la evaluación cuantitativa y cualitativa serán separados a través de la figura de remoción.



Los jueces dicen que existe una persecución

De ninguna manera. Nuestro trabajo es técnico. Se han establecido parámetros rigurosos, porque necesitamos que el país recupere la confianza en los operadores de justicia. Por eso, nos hemos apartado totalmente de la evaluación que realizaban las anteriores judicaturas. Ellos daban una alta puntuación a la productividad, a la parte cuantitativa. Pero aquí lo importante es evaluar la calidad de los fallos, lo cualitativo.



¿Por qué dar más fuerza a lo cualitativo?

Porque lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial. No queremos ver qué resolvió un juez, pero sí nos interesa verificar la capacidad argumentativa respecto al caso, el manejo de técnicas y destrezas de oralidad. Analizamos la estructura de las sentencias judiciales. Mire, esta no es una evaluación política y no tiene ningún direccionamiento. No es una suerte de sancionar a alguien, porque fue designado en el correísmo o porque ha sacado una sentencia a favor.



¿La intención no es depurar a los magistrados, que aparentemente estaban con el correísmo?

No se trata de eso. Aquí no se trata de poner y sacar jueces. Este es un tema de transparencia, para que los jueces y conjueces que trabajan actualmente sean los mejores.



¿Por qué llegaron al punto de revisar el patrimonio de los jueces? ¿Hay sospechas de algo ilícito?

Esta evaluación es integral. Por eso hemos visto la necesidad de hacer esto, porque la calidad de los jueces ha caído y se ha desprestigiado. Considero que deben existir jueces buenos y por eso necesitamos que se recupere la confianza. En ese sentido creemos que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de que existe transparencia y en eso el patrimonio es importante. Aquí es importante que si alguien acepta un cargo público debe aprender a vivir con su sueldo, porque ese es el único ingreso que debe tener.



¿Pero hubo sospechas?

Ha habido situaciones en las cuales públicamente se ha establecido que puede existir incremento injustificado en los patrimonios de ciertos funcionarios. En este sentido, los jueces tendrán que demostrar que sus ingresos o el incremento de patrimonio son justificados.



Pero tres jueces de la Corte Nacional no han autorizado a que se levante el sigilo bancario.

Ahí, cada uno marca su camino y su rumbo.



¿Ellos automáticamente están fuera de la Corte?

No. Este es un levantamiento de sigilo voluntario.



¿Cómo influye en la evaluación esa negativa para que se levante el sigilo?

Esto no es puntuado. Pero quedará establecido en un informe el hecho de que no han presentado su declaración e inmediatamente se activarán los protocolos pertinentes dentro de las instituciones, porque eso da cuenta de que hay algo que tal vez no se quiere poner a la luz. Es un tema más moral que legal.



No es puntuado, pero ¿sí pueden remitir los informes a los entes de control?

Por su puesto. Vamos a pedir a la Contraloría y a la UAFE que activen los protocolos para que se realicen las investigaciones del caso.



¿Para los tres que no permitieron levantar el sigilo o para todos los jueces?

Para todos.



¿Cuándo remitirán a la Superintendencia de Bancos y a la UAFE la información de los jueces que sí enviaron?

Desde este lunes se notificará a las instancias pertinentes. Incluso vamos a activar reuniones con el SRI, para el tema de los paraísos fiscales.



¿Como Judicatura presentarán denuncias contra quienes no autoricen levantar el sigilo o contra aquellos que presenten irregularidades en sus patrimonios?

Nosotros también estamos realizando investigaciones con relación a las declaraciones patrimoniales juramentadas entregadas. Si encontramos una situación irregular presentaremos las denuncias ante la Fiscalía.



¿Qué se viene de aquí en adelante en este proceso?

Este lunes sortearemos las sentencias que emitieron los jueces de la Corte Nacional, para que sean analizadas. Será un sorteo público a las 10:00, con presencia de notario.



¿Cuándo se conocerá quiénes se van y quiénes se quedan en la Corte?

Creo que para octubre.



¿Cómo reemplazarán al juez que se vaya?

Con el conjuez.



¿Y si se va el conjuez?

Si eso ocurre, el Pleno de la Judicatura está analizando posibilidades para tener un reemplazo temporal, pues se tendrá que iniciar inmediatamente una selección de jueces y conjueces de la Corte.



¿Qué puede esperar el país después del proceso?

El país va a tener los mejores jueces y conjueces. Habrá confianza de que los fallos se dicten según corresponda, según diga la legislación.



¿No ocurría eso?

No lo digo yo, lo dice la ciudadanía, lo dicen las denuncias, lo dicen los papeles y los chats de Pamela Martínez. Es de conocimiento público lo que ha estado pasando. Entonces, solo las personas probas se quedarán en la Corte Nacional de Justicia.