Guillermo Lasso: ‘No pienso imponer a la sociedad mi modo de ver la vida’

Entrevista a Guillermo Lasso, candidato presidencial CREO-PSC

¿Cómo se siente en segunda vuelta cuando persisten los reclamos del candidato Yaku Pérez?



Me siento muy grato con todo el pueblo, quiero agradecer a quienes confiaron en este proyecto político y decirles a todos quienes votaron por otros candidatos que he tenido el cuidado de escuchar, de leer muy bien su voto, que significa apoyo a determinadas causas, que deberé incorpora en nuestro programa de gobierno y que anunciaré a lo largo de la campaña.



¿Cómo está estructurando su campaña de segunda vuelta? ¿Es cierto, cambió de asesores y ha contratado a Jaime Durán Barba?



Puedo contar que mi equipo sigue siendo el mismo, más ciertos refuerzos que hemos incorporado, profesionales jóvenes dedicados a la comunicación en redes sociales. Es todo lo que le puedo decir en materia equipos de campaña.



¿Pero se quedó sin los asesores extranjeros?



Yo llevo la vida siempre mirando hacia adelante, hacia el futuro. Con mi equipo de trabajo y los jóvenes, especializados en la comunicación digital, en esta etapa vamos a acercarnos mucho más a los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana para conversar directamente con ellos, a través de las distintas redes sociales.



Usted dijo que va a incorporar propuestas de otros sectores que no estuvieron contemplados en la primera vuelta. ¿Cómo lograr eso más allá del discurso?

Bueno, comencé ayer mismo (lunes). Sostuve una reu­nión con siete jóvenes en la ciudad de Quito, todos con causas distintas, una relativa al feminismo, otra a lo Glbti, otra al medioambiente, el agua, otro enfocado al tema de la cultura, dos o tres con un enfoque al tema del emprendimiento. He tomado nota de todo lo que me han planteado.



¿Cómo va a hacer para lograr el apoyo de la ID y del movimiento indígena? Ya Wilma Andrade y Yaku Pérez han adelantado que no lo apoyarán en esta vuelta.

Nuestro enfoque en esta etapa es dirigirnos a los electores. Yo no me siento dueño de mis votantes, tampoco dueño de los votos que logré el 7 de febrero; por lo tanto, nuestro objetivo será hablar con los ciudadanos, con aquellos que tienen en sus manos el poder de decidir sobre el destino y el futuro del Ecuador.



Hay una generación de electores que buscaron alternativas en la primera vuelta. Por ejemplo, a los que proponían un agenda a favor del aborto de menores de edad en casos de violación, ¿cuál es su postura?



No pienso imponerle a la sociedad ecuatoriana mi manera de ver la vida. Yo vivo de acuerdo con principios y valores, no los pienso cambiar, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero como presidente del Ecuador debo entender que esa es mi posición personal, que no tiene que ser impuesta a la sociedad ecuatoriana y que temas tan delicados como el aborto deben ser debidamente discutidos, debatidos en la sociedad, incluso no llevados a un proyecto de Ley sino a una consulta popular.



¿Pero los derechos no se deben consultar?



Así como yo no impongo y no pretendo imponer mi punto de vista, tampoco permitiré que me impongan un punto de vista contrario al mío. Creo que lo lógico es debatir, dialogar, conversar, como lo hicimos con Yaku Pérez.



Usted ganó solo en dos provincias, a diferencia del 2017, cuando ganó ampliamente en la Sierra y en la Amazonía. ¿Qué pasó y cómo piensa revertirlo?



En el 2017 eran ocho candidatos, en esta ocasión 16, una dispersión inmensa, por lo tanto, creo que fue una elección totalmente distinta. Ahora estamos en segunda vuelta, el cronómetro está en cero y debemos llevar adelante una nueva batalla democrática para lograr la mayor cantidad de votos de los ecuatorianos.



¿Cómo evalúa la alianza con el PSC?



Puedo decir que es positiva. Hay muchos críticos, yo respeto el punto de vista de ellos, pero la alianza ha sido positiva.



¿Se puede revertir la votación en Guayas a favor?



Se pueden captar votos en todo el Ecuador, antes éramos 16 candidatos, hoy solo seremos dos y veremos la alineación cómo se lleva a cabo. La primera encuesta de Ipsos, en Perú, nos da un empate.



¿Cómo está el resultado?



Tengo 39% en intención de voto y el candidato (Andrés) Arauz 38%, eso es un empate. Pero le dice claramente cómo se están alineando los votos. De un 20% aproximado que tuve, llegar a un 39%, quiere decir que he crecido en 19%.



Si llega a ganar la Presidencia, ¿cómo consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional?



Tenemos que desarrollar una agenda de interés común de los ecuatorianos. Hay un desafío muy grande, llevaremos a cabo todos los esfuerzos y todos los diálogos sobre la base de una propuesta, no sobre la base de simpatía o conveniencias personales.



Usted ha anunciado una consulta popular. ¿En qué términos sería?



No anuncié una consulta popular. Ante una pregunta dije que no descarto, pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué temas vamos a consultarle al pueblo ecuatoriano, esto tampoco es una iniciativa individual, tiene que ser sobre la base de un diálogo, llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas y decir estamos de acuerdo en estos cambios.



Hoja de vida

Nació el 16 de noviembre de 1955. Es un empresario y ha estado vinculado a la banca. Guayaquileño. Esta es su tercera postulación presidencial; las otras fueron en el 2013 y el 2017. Fue Gobernador de Guayas entre el 10 de agosto de 1998 y 17 de agosto de 1999. También fue Ministro Secretario de Economía en 1999. Se desempeñó como Embajador Itinerante de Ecuador entre enero de 2003 y abril de 2003.