Guillermo Celi: ‘Iremos a consultas populares cuantas veces sea necesario’

Entrevista a Guillermo Celi, candidato presidencial de Suma

¿Cuál es el diagnóstico del país que recibirá?



Un país complejo. Hay que sincerar la deuda que tiene con los multilaterales y con otros países. Vamos a incorporar una comisión para determinar el valor exacto de esa deuda y vamos a renegociarla porque tenemos tasas altísimas, de hasta el 9%, y además ampliar los plazos de pago.



¿Cómo aprovechará los primeros 100 días en la Presidencia?



Vamos a convocar a una consulta popular que trate varios temas, entre ellos la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la normativa de extinción de dominio para la plata robada. También es importante establecer un mecanismo para fortalecer el sistema de justicia y veremos otros temas para incorporar en la consulta popular.



¿Qué otros temas más tomará en esa coyuntura?



La salud pública. Estamos en medio de una pandemia y hay que establecer mecanismos para generar valores determinados por atención médica, por ejemplo, cuánto cuesta la atención en salud de un ecuatoriano que sufre de coronavirus, cuánto cuesta la atención para una cirugía de vesícula o una cirugía de apendicitis, para evitar comprar al tuti fruti, mascarillas con sobreprecio, fundas de cadáveres innecesarias en el número y con sobreprecio, para tener un inventario total de medicinas. Eso tiene que acabarse.



¿Cómo manejará el trato con la Asamblea al no tener mayoría?



Primero, espero que la Asamblea, a partir del 2021, esté a la altura de las exigencias del país. Como Presidente de la República, estableceré una acción clara de que si la Asamblea no cumple los requerimientos iremos a consultas populares, cuantas veces sea necesario, para cumplir los objetivos del país, no se puede más, el país tiene que tomar acciones de manera inmediata con la responsabilidad de la participación ciudadana.



¿Qué va a hacer con el tema de la educación?



Generar conectividad en todos los sectores del país. Hoy día solo 2 de cada 10 familias en el sector rural tienen una computadora. Hay que acortar esa brecha de conectividad digital o de tecnología lo más que se pueda. Hay que convertir al Internet en un servicio básico. Y aquí se demuestra que la educación puede llegar a los sectores más alejados de cualquier centro urbano si tenemos tecnología. En esto también ha dado la pandemia una gran lección, que con una buena conectividad, podemos llegar a los sectores más alejados.



Para el 2022, ¿qué tiene planteado?



Veo un Ecuador con una profunda acción a favor del emprendimiento, vamos a generar capital semilla que permita que los emprendedores salgan adelante, pero con un gran apoyo de la academia. La Senescyt va a ser quien apoye en la canalización de los proyectos de emprendimiento para que no fracasen. Veo a un Ecuador generando empleo a través del emprendimiento. También veo una acción fuerte en materia de buena atención en salud y veo también un país en el cual la plata alcance porque no se la roban.



¿Cómo encaminará su Gobierno para los últimos años de administración?

​

Yo seré un Presidente en el territorio, estaré presente siempre en el territorio. Es lo que vengo haciendo durante estos años y lo que estoy haciendo en este proceso. La única forma de hacer un buen gobierno es estar cerca de los ciudadanos, saberlos escuchar, y esa cercanía con la ciudadanía, estar cerca de realidad de la gente, estar en contacto permanente con los ecuatorianos para hacer un buen gobierno.



¿Ecuador dejará de estar tan endeudado?



Hay que endeudarse con responsabilidad. Endeudarse no es malo, lo malo es canalizar esos recursos para temas innecesarios y gasto corriente. Hay que hacerlo para la inversión, para generar bienestar, endeudarse para mejorar, para generar empleo, o también, obras de infraestructura que generen empleo y que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos, como por ejemplo vivienda o conectividad vial. Esto genera, por un lado, empleo, a través de la obra pública, pero también bienestar para la conectividad del país, para potenciar por ejemplo el turismo que es un elemento que no se lo ha considerado con potencia en estos últimos 14 años, por decirlo menos.



Hoja de vida

​

Guillermo Celi (Portoviejo, 1976). Abogado. Es asambleísta nacional desde el 2017. Fue procurador síndico de su ciudad natal.



Es uno de los fundadores del colectivo Ecuador Pragmático, que dio lugar al movimiento SUMA, el cual preside en la actualidad. Antes de entrar a la carrera política, ejercía la profesión de abogado y también era catedrático universitario.