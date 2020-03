MTOP: Nuevas medidas se aplicarán para el transporte interprovincial; el control en los aeropuertos se reforzará

LEA TAMBIÉN

Los buses que salgan de cualquier terminal terrestre del país hacia cualquier destino del país solo podrán hacerlo con una cantidad de pasajeros que no supere la mitad de su capacidad. Es decir, que no podrán llenarse completamente.

Así lo anunció el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Gabriel Martínez, la mañana de este lunes 16 de marzo del 2020.



“Esto significa que van a ir menos personas (en cada bus) para mantener la distancia de al menos un metro entre pasajeros y evitar que haya un contacto muy cercano. Se está exhortando a cada uno de los GAD cantonales a que hagan lo mismo con el transporte urbano”.



Esta disposición, informó el Ministro, se trabaja actualmente en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Para los respectivos controles se contará con el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, indicó.



Martínez informó además que los salvoconductos que se emitieron para transporte para prestar servicios turísticos están cerrados en las provincias más afectadas como Guayas, Los Ríos y Pichincha.



Sobre el transporte aéreo, el Ministro recordó que los vuelos internos no tienen ningún tipo de restricción y que para esta tarde está prevista la creación de una resolución en la que se establezca que solo las personas que tengan pasajes podrán ingresar a todos los aeropuertos del país (Quito y Guayaquil).



“Se está pidiendo a los aeropuertos que solo ingresen pasajeros con tiques. Ningún tipo de familiar, acompañante. Solo los pasajeros tanto para los vuelos nacionales, los que hagan vuelos internacionales o los que vienen a recibir a otros”.



El control en los puertos del país también se cumple con los respectivos controles para el ingreso de embarcaciones de carga. El capitán de cada nave, indicó el Ministro, tiene la obligación de presentar un informe que detalla toda la tripulación y posibles síntomas o afectaciones.



De presentarse en esos espacios un caso “fuerte o complicado” la embarcación pasará a cuarentena en un espacio determinado que tiene cada puerto. “Luego procede el personal de salud para retirar a esa persona afectada y llevarla en ambulancia. Por vía marítima no hemos tenido ningún tipo de incidente reportado”.



También hay personal médico que debe revisar a toda la tripulación a bordo para autorizar su desembarque.



En el caso de los cruceros extranjeros, el Ministro indicó que está totalmente prohibido el desembarco de ciudadanos extranjeros en los puertos. “Si viene un ciudadano ecuatoriano, después de las revisiones médicas se le permitirá ingresar al país”.



El titular del MTOP recalcó que el transporte de carga no está afectado en ninguna de sus modalidades.



Sobre los pasos fronterizos habilitados Martínez recordó que son Rumichaca (Carchi), Macará (Loja), San Miguel (Sucumbíos) y Huaquillas, para el paso de personas y mercaderías. “Nuestros vecinos también toman sus decisiones y que a veces se entiende una política del país vecino, como Colombia que restringió el paso de mercadería, como una medida ecuatoriana. Nosotros no hemos tomado esa medida”.