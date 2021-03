Francisco Huerta: ‘No me he vacunado’

“Yo no estoy vacunado, probablemente me pusieron ahí para hacerme el favor, pero no me he vacunado". Esa fue la primera reacción de Francisco Huerta Montalvo, médico, político y exalcalde de Guayaquil en 1970.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) nunca lo ha llamado para invitarlo a ser vacunado, pero dijo a EL COMERCIO que parece que está en una lista del Club Rotario, a la que tuvo acceso el portal La Posta y que fue difundida este lunes 22 de marzo de 2021, en redes sociales.



“Estoy esperando vacunarme en una lista que ha hecho el Colegio de Médicos del Guayas, como médico, hombre mayor de 80 años y padeciendo una enfermedad catastrófica, me hago diálisis pasando un día, y debía estar vacunado hace tiempo si se hubieran respetado las prioridades. Pero este es un país de oportunismo y palos gruesos de vacunas VIP”.



Huerta está por cumplir 81 años y tiene una enfermedad catastrófica, por lo tanto, señala que está esperando que “haya una nueva tanda de vacunados” y que se tome en cuenta la lista del Colegio de Médicos del Guayas.



¿Por qué está en una lista de los rotarios? Explica que mantiene una simpatía Rotaria y recuerda que fue rotario cuando fue Embajador en Venezuela y alcalde Guayaquil. Aunque nunca pidió que lo incluyeran en una lista para vacunarse.



La lista de personas vacunadas contra covid-19 en la fase cero, destinada a personal de primera línea, ha sido manejada con reserva por el MSP lo que ha generado críticas.



El viernes 19 de marzo, después de la filtración de nombres, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom) confirmó que el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González ya fueron inmunizados.



El sábado 20, el secretario general de Gabinete, Jorge Wated, habló de “transparencia” y difundió un listado de secretarios de Estado vacunados en Ecuador. Cinco de ellos en funciones: los ministros de Finanzas, Mauricio Pozo; de Energía, René Ortiz; de Defensa, Oswaldo Jarrín; de Vivienda, Julio Recalde; y de Turismo, Rosa Prado. Se suman Juan Carlos Zevallos y Rodolfo Farfán, quienes renunciaron al Ministerio de Salud en febrero y marzo, respectivamente, envueltos en la polémica por el manejo del Plan de Vacunación.

No voy a aceptar que no exista #TRANSPARENCIA.

AQUÍ ⬇️ la lista de vacunados que de forma voluntaria hemos recibido de parte del gabinete. pic.twitter.com/YZoCaItf43 — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) March 20, 2021



En su comunicado del viernes, la Secom reveló que otras 10 personas del entorno del Presidente han sido vacunadas: Fredy Miño, Carlos Sarmiento y Wilson Mediavilla Flores, asistentes silla del Presidente; Andrés Ramírez y Cristina Mejía, militares jefes de seguridad presidencial; Liz Giler, asistente personal del presidente; Zeneida Aigaje Pairon, enfermera del presidente; y Ángel Patricio Jiménez Garrido, Andrés Díaz Jumbo y Lucía Zambrano Mendoza, responsables del manejo y servicio de la residencia presidencial.



“Los funcionarios que desempeñan estos roles fueron considerados como personal de primera línea en el cuidado del Primer Mandatario, razón por la cual recibieron la vacuna”, argumentó la Secom.

La lista de personas vacunadas en la fase cero ha sido solicitada por la Defensoría del Pueblo; autoridades judiciales dispusieron al MSP que entregara el registro, pero la nómina aún se encuentra bajo sigilo.