Director de la DGAC dice que avioneta en la que viajaba Daniel Salcedo aterrizó en una pista privada no controlada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista al director de la DGAC, Anyelo Acosta, sobre el control aéreo y de pistas en el país, a proposito del accidente de la avioneta donde estaba Daniel Salcedo, investigado por la Fiscalía por la compra de insumos para el Hospital del IESS Los Ceibos en Guayaquil.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha señalado que la DGAC es la responsable del control de los vuelos del país. Las declaraciones se han emitido en relación con el vuelo que realizó Daniel Salcedo, investigado por peculado. ¿En qué falló la DGAC?

Creo que es necesario aclarar algunas cosas ya que nosotros hemos dado toda la información que nos han solicitado. Primero quiero manifestar que la función de la Aviación Civil es la seguridad operacional y damos el servicio de tránsito aéreo a los operadores aeronáuticos.



Tenemos a cargo 21 aeropuertos, de los cuales tenemos cuatro concesionados. Uno de estos aeropuertos es el de Guayaquil, que está a cargo de la empresa Tagsa. Cuando uno concesiona los aeropuertos pasa la responsabilidad de las instalaciones directamente para el concesionario.

Entrevista a Anyelo Acosta, director General de la DGAC. Foto Twitter Asamblea Nacional

¿Es decir ustedes no tenían responsabilidad de verificar las identidades de los ocupantes de la nave?



Los puntos de acceso y de control son de responsabilidad del concesionario. La DGAC no, nosotros damos el servicio de vigilancia de las aeronaves. Los guardias que se ven en los videos (del caso) pertenecen y están a cargo de la concesionaria del aeropuerto.



¿Cuál era la ruta de la avioneta en la que viajaba Salcedo?



La empresa presenta una solicitud el 29 de mayo para hacer vuelos y traslados de larvas de camarón. En la solicitud se fija un plazo del 1 al 10 de junio. El documento es firmado por el capital Franklin Lara. Él hace la solicitud y dice que solicita para 10 días de vuelo. Y dice que la ruta del día 8 de junio será Guayaquil-Salinas-Isla Puná-Guayaquil.



¿Pero eso se modificó al final y el destino fue Perú?



El día 8 de junio, el piloto solicita que se cambie en el sistema la ruta y coloca el nombre de cinco personas. Él pone que la ruta a cumplir es entre Guayaquil y la Isla Puná y que aterrizará en la pista Roble Mar, que es una pista privada, pero no controlada.



¿Y eso ocurrió?



Tenemos información que el avión aterrizó en esa pista, pero después no tenemos información. Ni cuánto tiempo estuvieron ahí. Pero sabemos que no son los mismos pasajeros los que salieron de Guayaquil, los que se accidentaron en el Perú. Entonces se presume que ahí (en la isla Puná) adulteraron la matrícula.



¿Por qué los radares de la DGAC no detectaron a la aeronave?



Se presume que voló bajo justamente para que el radar no le detecte. Nosotros manejamos radares secundarios y la Fuerza Aérea trabaja con radares primarios. Si una aeronave apaga los equipos y vuela muy bajo no le podemos ver. Y más sin saber que la aeronave fue adulterada su matrícula con unos stickers. Eso significa que estaba predeterminado para no hacer un vuelo legal, no querían que se entere nadie de su ubicación.



¿Qué significa volar muy bajo para que el radar no le detecte?



Los señores piden una autorización de vuelo a 2500 pies, el avión a nivel del mar puede volar a 100 pies o 150 pies. El radar no ve eso. Incluso se podría hacer pruebas para determinar a qué altura le pueden ver, pero justamente los vuelos ilícitos es lo que hacen: vuelan muy bajo y con los equipos apagados.



Entonces, ¿la DGAC nunca vio a la avioneta después de que aterrizara en la Isla Puná?



A partir de que aterriza no tenemos contacto, no se le puede ver. Hemos hecho seguimiento en el radar para ver si se le puede observar, si es que salió y despegó, pero no tenemos esa información.



¿Por qué no hay controles en la pista?



Porque es una pista privada, la DGAC tiene en la Costa cerca de 137 pistas privadas. Se les certifica las pistas, pero no son controladas. Esas son para operaciones directas de los vuelos privados. Existen atuneras, camaroneras que van con sus propios equipos y aterrizan. Certifican aeropuertos, pistas. En el caso de la pista Roble Mar es una pista que está registrada ante la Aviación Civil, pero certificada como pista privada. Esa pista tiene más o menos 1 000 metros de largo por 18 metros de ancho.



¿Quiénes son los dueños de esa pista?



Nos enviaron una carta que dice así: Julio César Rumbea Camposano, por los derechos que ejerzo de la compañía Naturisa S.A., en calidad de gerente legal comparezco para presentar la siguiente comunicación. Por medio de la siguiente comunicación dejamos constancia que la compañía Naturiza S.A. no tiene relación alguna con la aeronave que el lunes 8 de julio del 2020, que aproximadamente a las 06:05 aterrizó en la pista de propiedad de la compañía Naturiza. Aterrizó sin ningún tipo de autorización por parte de la empresa y sin que hubiese sido notificada de forma alguna.



¿Cómo la DGAC aprueba una ruta sin que la aeronave tenga autorización de aterrizar en una pista?



No es nuestro procedimiento verificar si tienen autorización o no. Normalmente ellos aterrizan en sus pistas privadas. No tienen los aviones una pista exclusiva para aterrizar. Ellos hacen sus acuerdos, sus controles. Entonces, si la pista está certificada y aprobada por la Aviación Civil y el piloto pone el plan de vuelo para esa pista nosotros lo que hacemos es aceptar el plan de vuelo que están haciendo. Verificamos si es que tiene la licencia, si es que tiene el curso, si es que el avión está con seguro. Es decir, si el avión cumple con todos los requisitos.



¿La avioneta había aterrizado antes de este viaje en esta pista?



En los planes de vuelo tenía autorización para poder operar en varias pistas.



¿Cuántas pistas hay en la Isla Puná?



Creo que hay como ocho pistas, de varias camaroneras.



¿El avión se estrella por volar bajo?



La Junta Investigadora tiene que determinar las causas posibles del por qué se accidentó. No quisiera adelantarme. La investigación lo está llevando Perú.



Es decir, ¿ustedes se enteran cuando se accidenta?



Nos enteramos cuando se accidenta, porque el grupo de búsqueda y rescate es notificado de que se activó un localizador de emergencia que correspondía a ese avión.



¿La DGAC es sujeto de algún proceso judicial por parte de la Fiscalía?



No. Nosotros hemos dado desde el inicio toda la información a la Fiscalía. Estamos prestos en trabajar y colaborar con toda la información que nos han pedido. Nosotros no ocultamos absolutamente nada de información que nos hayan pedido. Fiscalía ya tienen todos los documentos que nos han solicitado.



¿Este caso generó sanciones a funcionarios de la DGAC?



Se les ha pedido a todos los involucrados un reporte de su trabajo para verificar si es que existen controles que no fueron debidamente atendidos para ver ese vuelo.



¿A cuántos funcionarios se les pidió los reportes y de qué áreas?



Normalmente son las áreas de operaciones de información aeronáutica, la torre de control, administración de aeropuertos y seguridad. Pero eso no significa que estén inmersos en algo que hayan cometido. Simplemente se les pidió que detallen cuál fue el procedimiento que verificaron para atender este vuelo.