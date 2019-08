Diego Erazo: ‘Lo de Anahí no fue un tema de delincuencia organizada’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿La niña Anahí está con protección especial?

No. Fue entregada a los familiares directamente. Estamos contentos porque está en buen estado de salud. No tiene afectaciones graves. No sufrió abuso, ni maltrato. La familia es atendida por psicólogos de Dinapen para sobrellevar este capítulo.



¿Hay una organización criminal que se dedica a los secuestros de niños?



No. El tema de Anahí es un caso particular. La niña creó una empatía con su secuestradora, quien creyó que tenía la facultad de llevarse a la pequeña. No fue un tema de delincuencia organizada, peor aún de tráfico de menores o de tráfico de órganos.



¿Por qué se produjo el secuestro de Anahí?



El único objetivo fue criarla, que sea parte de esa familia y tenerla como a su hija.



¿Las dos sospechosas querían criarla como hija?



Ellas querían vivir con ella. La simpatía que crearon las hizo imaginar un escenario en la que podían, como familia, criar a la pequeña como si fuera una hija.

¿La querían tener en el país o al extranjero?

​

Ella le llevó al Coca, (Amazonía), porque existía presión mediática. Existía la presión de redes sociales, de la gente. Esto produjo un obstáculo para la captora. Por eso, le llevaron a un paraje rural en donde no existe un acceso fácil a los medios de comunicación.





Fueron dos mujeres las involucradas, ¿las dos querían criar a la niña?



Eran dos hermanas, la mayor era la que orquestó el secuestro. La menor únicamente la iba ayudando. La menor de 16 años no aportó, solo hizo lo que le dijo la hermana mayor: cuidar, cargar en brazos, llevarla a cualquier lado.

¿Hubo más implicados?



De las indagaciones y de todas las pruebas que se ha recabado podemos decir que solo actuaron las dos personas.



¿Qué tan efectivo resultó aplicar la Alerta Emilia en este caso?

​

Nos ayudó por la difusión en redes sociales, en canales de televisión que provocaron plantones y otras acciones. Todo eso creó una presión para que una persona señale dónde tenía a la niña.



¿La alerta Emilia fue fundamental para hallarla y devolverla a sus padres?

​

Es el primer caso que se activó la alerta y fue un éxito. Fue la punta del ovillo para poder rescatarla. No ha habido otros casos en los que se haya activado la alerta.



Una prima de la madre señaló que la Policía no tenía pistas y que fue la propia familia la que tuvo que recabar información para encontrarla ¿Cuál es la posición de la Policía frente a este comentario?

La misma versión de la madre, el día de la entrega, señaló que la Policía la asesoró y acompañó y que estuvo pendiente de la familia y de la niña. Nosotros no podemos estar difundiendo todas las actividades que hacemos durante el proceso de investigación.