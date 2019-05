‘Vamos a seguir subiendo escalones en esta etapa’

LEA TAMBIÉN

¿Cuáles serán sus primeras acciones como Alcaldesa de Guayaquil?

Ya tenemos lista la ordenanza que permite que un infractor de tránsito -cuando vaya a cancelar- pueda canjear el 75% de la multa con trabajo comunitario y educación vial .



¿Cuándo se va a aprobar el presupuesto anual?

La siguiente semana, a más tardar, porque necesitamos constatar que cada uno de nuestros ofrecimientos, al menos para este 2019, conste.



¿A cuánto asciende?

A USD 866 millones, en eso estamos cerrando.



¿Cuándo harán la elección del Vicealcalde?

En la primera sesión. Eso es decisión del Concejo.



¿Tiene un plan para los primeros 100 días?

Tenemos un plan de trabajo permanente desde el primer hasta el último día, planificados. No me gustan sellos, plazos, ofrecimientos en el aire porque las personas han tenido muchas decepciones.



¿Cuáles son los planes para el resto del 2019?

En la sesión de mañana voy a nombrar a los médicos que harán gratuitamente nuevas operaciones. De labio leporino, cirugías reconstructivas para mujeres que sufrieron violencia doméstica, operaciones de hombros y rodilla y un centro de rehabilitación.



¿Obras sociales?

Este año también iniciaremos el proceso para la construcción inmediata de cuatro centros de desintoxicación de consumo de drogas y el centro de bienestar animal.



¿Qué se hará en materia de seguridad?

Comenzaremos los procesos para cambiar la tecnología de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana; el nuevo sistema permitirá el reconocimiento facial de sospechosos. Además, vamos a adquirir nuevas cámaras para instalar afuera de escuelas y colegios para defender a los alumnos del acecho de los vendedores de droga. Y botones de pánico para mujeres víctimas de violencia.



¿Cuántas cámaras hay y cuántas comprarían?

Tenemos 1 100 cámaras. Estas van a cambiar de tecnología. Hay 2 500 establecimientos educativos en Guayaquil, los particulares ya tienen sus sistemas, nosotros nos vamos a enfocar en los públicos. Y hemos adelantado conversaciones con la general Tanya Varela para crear la Policía Escolar.



¿Su administración dará más énfasis a lo social?

Finalmente voy a poder hacer realidad las aspiraciones de muchísimas personas que dependían del Estado Central. Guayaquil ya los atiende en salud, educación, pero Guayaquil sube escalones, siempre. Empezamos con León Febres Cordero, luego con Nebot casi de dos en dos, y vamos a seguir subiendo escalones en esta nueva etapa.



¿Sería viable convertir a Guayaquil en Distrito Metropolitano?

No nos ha interesado nunca.



¿Por qué?

Primero porque es opción y segundo porque lo único que ganaríamos es un legislador más y, hago mías las palabras del alcalde Jaime Nebot, la gente no quiere a los legisladores, menos va a querer otro.



Quito va hacia un estatuto autonómico, ¿puede seguir ese camino?

Guayaquil lo hizo mucho antes en la práctica, no en la letra. Se ha desarrollado y ha progresado justamente porque hemos sido autónomos en la práctica, hemos tomado decisiones que no han sido nuestra competencia. Así que yo le deseo lo mejor a Quito.



¿Es posible el pico y placa en tránsito vehicular?

Nuestras soluciones van por otro lado. Vamos a tener la Aerovía Durán Guayaquil, también buses eléctricos. Está contemplada la ampliación de la av. del Bombero, los pasos peatonales inclusivos...



¿Qué pasará con los concursos de la recolección de basura y manejo de desechos sólidos?

La recolección de basura ya está en marcha, pero todavía no está decidido nada, nos tocará revisar ese proceso.



Hay funcionarios de la época de Febres Cordero ¿Los va a mantener?

Los que sirven, por supuesto, y vamos a mezclar juventud con experiencia.



¿Cuál será su equipo cercano de trabajo?



El equipo que trabajó conmigo en campaña va a seguir mi equipo de Comunicación en la Alcaldía. Va a estar Vicente Taiano que será mi jefe de despacho, que es una figura que estamos creando ahora.



¿Empieza con doble reto: gobernar bajo la sombra de Nebot y ser mujer?

A Jaime Nebot le decían eso y sin embargo fue luz y para mí siempre será luz. No compito con él, yo admiro su trabajo como gran parte de los guayaquileños, siempre será mi amigo.