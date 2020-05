Cristóbal Roldán: 'Trabajemos porque ahora tenemos un enemigo común que es la crisis económica'

LEA TAMBIÉN

¿Qué tipo de cooperación e inversión española ha llegado en esta época de pandemia?



Gracias al talante del presidente Lenín Moreno que ha visitado tres veces de manera oficial, ha permito que las relaciones se profundicen, hemos logrado una promoción de inversiones extranjeros. Gracias a ello hemos logrado una inversión de El Toril, hicimos gestiones y ya tiene una inversión de 1 600 casa en la ciudad de Guayaquil. Pero lo más importante ha sido la inversión de Elecnor en la rama petrolera USD 300 millones y cobra, la empresa ACS de Florentino Pérez que hizo otra inversión de USD 300 millones. Estas inversiones están ya activadas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el programa Dar una mano sin dar la mano. Además, debo decir que acá trabajaban 26 personas, y que hemos optimizado ahora somos 14 personas en la embajada.





¿Cómo se logró que vinieran ayudas de médicos y enfermeros españoles?

La embajada tiene contacto con la división del Ejército de la Unidad Militar de Emergencias, nosotros fijamos un convenio con ellos, razón por la cual hemos logrado una atención sanitaria. Una de las funciones de la embajada también ha sido fortalecer la imagen del país en España, y por eso logramos entrevistas para desvirtuar falsas informaciones. Nos desbordamos, cierto, pero también le pasó a EE.UU., Francia, España. No estábamos preparados para este enemigo. Cierto es que las medidas han permitido que esto tenga las dimensiones que podría haber sido, fíjese lo de Brasil, o lo de Perú. Qué hacemos los embajadores. Hacemos lo que nos pide el Presidente. A mí, el Presidente me dijo: mira, Cristóbal, quiero que te encargues de los migrantes. Nos hemos embarcado al apoyo de los migrantes, sin olvidar la inversión y la cuestión diplomática, es así a una asesoría jurídico hipotecaria hemos logrado condonaciones de hasta de cerca de 7 millones de euros.





¿Y en cuanto a donaciones sanitarias?





Hemos llevado 15 ventiladores gratuitos del Colegio de Ingenieros de Barcelona. Dos prototipos de la Fundación Mapfre. ¿Por qué digo prototipos? Porque en este momento están siendo sujetos de la autorización, la verificación de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Si es que superan toda la homologación y los requisitos tendríamos la donación de la Fundación Mapfre de 50 ventiladores más. Adicionalmente a ello, estamos gestionando una firma de un convenio con la junta de Andalucía que nos va a donar 30 ventiladores más. Gestionamos con Iberia que los 15 primeros ventiladores no tengan costo de transporte el transporte y ya están funcionando en el Ecuador. En inversión directa, le repito, USD 600 000 de la Universidad Internacional de la Rioja, ya donados y efectivizados a través del MIES. También nos hicieron aportes Acciona, de Telefónica, Repsol, y El Tori.



¿Cómo define el papel de los embajadores de cuota política?



Los internacionalistas conocen que la cuota política de embajadores la tienen en todos los países. Aquí en España, los embajadores en Reino Unido, en EE.UU son de cuota política, EE.UU. y Rusia tienen cuotas políticas. No quisiera desestimar al servicio exterior ecuatoriano, por el contrario, hay que fortalecerlo, de ahí que el Gobierno haya sido restablecer la Academia Diplomática bajo el mandato del Canciller José Valencia. Hay grandes embajadores de carrera como Jaime Marchán, Luis Gallegos, Maripaz Donoso, Galo Galarza, extraordinarios. pero también hay embajadores importantes de la cuota política, como Ivonne Baki, que gracias a ella hay un gran acercamiento a organismo financieros internacionales, como el BID, BM o el FMI, o que gracias a su labor se pudo concretar la visita oficial del Presidente Moreno a Washington. Así que no se puede denostar a la cuota política.



En mi caso, hubo siete vuelos humanitarios. Hemos logrado un cupo de 40 gratuidades, logramos un vuelo de Iberia en el que logramos la mitad de la tarifa y priorizamos a madres gestantes, niños sin tutores y personas de la tercera edad.



La mesa en la cual discutamos no tiene que ser una mesa cuadrada sino redonda. En la cual todo podamos conjugar con nuestras experiencias los funcionarios del servicio exterior de carrera y los funcionarios de cuota política. Trabajemos porque ahora tenemos un enemigo común que es la crisis económica. Qué es lo que tenemos que ver: nueva inversión extranjera, llevar más turistas.



Gracias a esta misión logramos volver a estar presentes en la Feria Internacional de turismo Fitur, la segunda más importante del mundo que se había desestimado. Yo no quiero criticar en ningún momento las misiones anteriores. Pero lamentablemente el Ecuador no tuvo presencia en Fitur y es un hecho real. Los tres años que estoy a cargo de la misión hemos estado en Fitur. Hemos estado en la Fruit Attraction, que es una feria importantísima de exposición de frutas, de venta de frutas, por supuesto para el banano y en la feria pesquera de Vigo estamos promocionando el atún y el camarón.

Si trabajamos este rato en una mesa redonda luego vendrán las interpelaciones y que nos interpelen. Tenemos que ser sujetos del juicio público porque somos funcionarios públicos. Pero este rato superemos la crisis.