Embajador: 'La UE está trabajando con los consulados para extender la duración de las visas de 2 hasta 4 años'

Entrevista a Charles-Michel Geurts, Embajador de la Unión Europea en Ecuador.

¿Cómo avanza el tema de la visa Schengen para ecuatorianos, ahora que ya se cuenta con el pasaporte biométrico?

​

Ecuador está siguiendo los pasos necesarios, como la implementación del pasaporte biométrico que será un requisito necesario en el momento en el que trámite inicie. Sin embargo, desde 2015, debido a la crisis migratoria que enfrenta, la UE ha dejado pendiente cualquier trámite relacionado con el tema migratorio. Por otro lado, como medida transitoria se está trabajando con los consulados de los Estados Miembros para que extiendan la duración de los visados (de 2 hasta 4 años) y que estos tengan entradas múltiples.



¿Cómo evalúa el intercambio comercial entre Ecuador y la UE desde que entró en vigencia el Acuerdo?



La UE considera que el crecimiento en el intercambio comercial es estable. Sin embargo, hay que trabajar para diversificar la producción y facilitar el acceso a Mipymes y a empresas de la Economía Popular y Solidaria.

Con la pandemia, la dinámica empresarial ecuatoriana ha conseguido mantener los intercambios comerciales con Europa prácticamente intactos, especialmente, en el sector agroindustrial. La Unión Europea es un mercado fundamental para su desarrollo ya que las dos economías son complementarias.



¿Hubo cambios en el flujo comercial durante la pandemia?



Incluso con la crisis derivada del covid-19, se ha visto un superávit para Ecuador porque logró mantener e inclusive aumentar sus exportaciones agroindustriales.



¿Qué productos tuvieron mejores desempeños en este año?

​

Solo por citar los rubros que más crecieron están banano 2%, frutas y verduras 1%, aceites animales y vegetales 22%, café 14%, y camarón 3%. Esto sumando a los elaborados de cacao y productos orgánicos que cada vez son más demandados por los consumidores europeos.



El acuerdo vigente con el bloque ha permitido que todos estos sectores recuperen su posición destacada en el mercado europeo y se afiancen como líderes.



¿Qué otros factores influyen para que las exportaciones hacia la UE continúen expandiéndose, sobre todo, en la pandemia?



La fortaleza de Ecuador son los productos exportados con altos estándares de calidad. El país cubre una demanda sostenida de buenos productos alimentarios.



¿Qué productos ecuatorianos tienen oportunidad en la pandemia?



Los alimentarios, definitivamente. El consumo de banano, por ejemplo, continúa en franco crecimiento.



Las exigencias para los productores bananeros continúan, ¿cómo está el tema de los Límites Máximos de Residuos (LMR)?



Estamos trabajando en medidas para ayudar a los productores a adaptarse a los nuevos estándares, sobre todo, con asesoría técnica. Hay que recalcar la Unión Europea está desarrollando legislaciones para reenfocar la calidad de lo que se consume y allí la decisión de limitar los agroquímicos que se utilizan para la conservación de la fruta. Todas las acciones son para proteger a nuestros consumidores. Somos muy exigentes y aplicamos el principio de precaución.



Pero estas exigencias pueden ‘sacar de la cancha’ a varios exportadores de banano que quizá hoy no cuentan con las inversiones que se requieren para adaptarse ¿cómo se puede evitar eso?



Me parece que se debe ver esta medida como una oportunidad. No se debe hablar de gastos, sino de inversiones en un mercado que ofrece cada vez más oportunidades para crecer con productos de calidad.



¿Cuáles son las perspectivas para este año y para el 2021 para el banano ecuatoriano?



La demanda continuará sostenida. El banano de Ecuador tiene una muy buena reputación por su sabor, es uno de los preferidos por los europeos.



En el sector atunero se habla de afectación por los contingentes arancelarios autónomos que el bloque comprará durante el 2021 al 2023 a terceros países, especialmente a los asiáticos



La UE depende de las importaciones de terceros países para satisfacer su demanda de productos de pesca y acuicultura dado que la producción interna no es suficiente. El volumen de los contingentes refleja la demanda sostenida sobre el mercado europeo, que beneficia también a las exportaciones de Ecuador facilitados por nuestro Acuerdo Comercial.

Desde que entró en vigor el Acuerdo Comercial, ha habido un crecimiento sostenido de las exportaciones del camarón y del atún. Desde el 1 de enero del 2017, los productos pesqueros y acuícolas se exportan con 0%.



Los terceros países que envían los lomos y camarón, ¿cumplen con las exigencias de inocuidad y pesca legal que se exige a Ecuador?



La autoridad sanitaria europea no permite la importación de pescado o productos acuícolas que no cumplan las máximas exigencias de calidad e inocuidad. Los países que, como Ecuador, tienen una tarjeta amarilla pueden seguir exportando al mismo tiempo que se les exige el cumplimiento de un plan de trabajo para cumplir con los requisitos del reglamento IUU.



¿Cómo va el proceso para el tema de la tarjeta amarilla que se puso a Ecuador?



Ecuador y la DG Mare han mantenido intercambios permanentes de información. El país está implementando un Plan de Acción que contiene acciones a seguir para mejorar la vigilancia y el control de la actividad pesquera en todas sus fases y así responder a las obligaciones internacionales.

Observamos que existe voluntad política para mejorar el sistema de pesca no solo por parte del Gobierno sino de todos los actores involucrados en este sector y confiamos en que se darán todos los pasos necesarios para que se pueda levantar la tarjeta amarilla en 2021 o 2022.



¿Tienen previsto la visita de funcionarios de la DG MARE a Ecuador?



No por el momento, dada la crisis sanitaria los intercambios se mantendrán de forma virtual.



¿Cómo se proyecta el comercio bilateral para 2021?

Es un poco apresurado hacer cálculos, ya que la pandemia no ha finalizado y la reactivación económica aún continúa.