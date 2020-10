Montúfar: ‘El último tramo de la deuda con el FMI debe usarse en reactivación económica’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El candidato César Montúfar de la alianza Honestidad (lista 17-51) aseguró que la clave para la reactivación económica en su gobierno será una reforma tributaria. Además, explicó que el último tramo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional no sea utilizado en el gasto corriente.

Montúfar, en un diálogo en vivo con EL COMERCIO, realizado hoy, lunes 19 de octubre del 2020, aseguró que: “la reforma tributaria no va por la subida del IVA, va por mejorar la recaudación sobre todo del impuesto a la renta, reducir las exenciones y establecer un impuesto al patrimonio, que las personas naturales que más tienen paguen más, que no se afecte a las empresas, a los pequeños y medianos productores”.



“Esos recursos -dijo Montúfar- que son al menos USD 2 300 millones deben ser utilizados para la reactivación económica. Podemos acordar con los economistas de texto, en el problema fiscal, pero tenemos un problema de reactivación económica, eso significa que el Estado y la banca pública deben canalizar hacia el sector productivo, a los pequeños y medianos empresarios, los recursos que se necesitan más empleo. El principal problema del país es el empleo”.



Montúfar, quien fue el acusador particular en el caso de asociación ilícita contra el exvicepresidente Jorge Glas, aseguró que su lucha contra la corrupción no solo será contra los actos de administraciones pasadas, sino casa adentro. “si no, esto se convierte en una caza de brujas”, aseguró



Montúfar saldrá el próximo 31 de octubre en una caravana ciclística para recorrer al menos 11 provincias y así llevar su mensaje a los votantes.

Actualmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplica la fase de impugnaciones de candidaturas. La campaña electoral se iniciará oficialmente el 31 de diciembre y el 7 de febrero serán las elecciones presidencias, así como de asambleístas y parlamentarios andinos.