Carlos Soria, abogado principal de Ola Bini: mi defendido es una persona fiable

¿Cómo define el proceso que se ha llevado en contra de su defendido?

Un intento burdo de la política y el Gobierno ecuatoriano para inculpar a un reconocido desarrollador de software mundial.



¿Cuál es la situación legal de Ola Bini?



Luego de ser ratificada la prisión preventiva en contra de mi defendido por dos de tres jueces, nosotros (Ecuador) a nivel nacional e internacional estamos quedando muy mal, porque estamos criminalizando el conocimiento, estamos culpando por asociación y estamos persiguiendo a las personas y no a delitos cómo se ha podido demostrar en este caso.



¿Por qué se está persiguiendo a su defendido?



La Policía detiene mi cliente cuando se dirigía a realizar actividades deportivas en Japón, cuando antes, la Ministra del Interior, María Paula Romo, y el Canciller, José Valencia, dijeron que existiría una persona vinculada a Wikileaks y dos personas de nacionalidad rusa que estarían desestabilizando al Gobierno. Estaban buscando a rusos, después a un suizo y le terminan deteniendo a un sueco por haber compartido contenido en redes sociales y terminan formulándole cargos por algo totalmente distinto. Eso corrobora que se está persiguiendo gente.



¿Esto respondería a presiones políticas?



Sin lugar a dudas. Tanto es así que hasta el presente día le puedo decir que ni en el expediente fiscal ni en ningún lado se establece ningún tipo de responsabilidad en contra de mi defendido. No saben que supuesto sistema ha sido hackeado, no saben cuándo se lo ha hecho, no saben cómo se lo ha hecho. Hasta el momento estamos esperando que la Fiscalía nos diga por qué le han formulado cargos y con qué sustento.



¿Qué pasó con la defensa en la última audiencia donde le ratificaron la prisión preventiva a Ola Bini?



Nuestros elementos de descargo no fueron considerados por el Tribunal Penal. Ha decir de dos de los jueces existe la posibilidad de que Ola Bini con sus conocimientos pueda, tal vez, establecer algún tipo de peligrosidad para cometer un delito. Entonces se está juzgando a personas por supuestos, no por acciones.



Se ha hablado también del registro migratorio de su defendido como una posible pista



Sobre el registro migratorio, mi defendido es una persona que está considerada dentro de las cinco personas más importantes en el mundo en el desarrollo de software de privacidad y seguridad. Por eso, él viaja alrededor de una vez por mes a dar conferencias. Entonces tiene cerca de 150 salidas desde el 2015 desde y hacia el Ecuador. Por lo tanto, es una persona fiable.



¿De qué manera se vincula a Bini con Julian Assange?



Nosotros no conocemos, deberíamos conocer eso por parte de Fiscalía. Todo esto se ha armado con base en una supuesta relación con Julian Assange lo cual es absurdo, pues Assange no es sujeto de ningún tipo de investigación penal en el país, al menos que nosotros sepamos. A él se lo ha sacado de la embajada porque ha sido un huésped incómodo, pero eso no lo hace un criminal por lo menos ante los ojos de la justicia ecuatoriana.



Fiscalía presentó varias evidencias en contra de Bini como memorias flash, computadores, entre otros. ¿Qué contienen estos estos equipos?



Mi defendido trabaja en telecomunicaciones, trabaja en desarrollo informático y por eso tiene computadoras, USB, cables, todo lo que se necesita para que un profesional trabaje. La Fiscalía no tiene nada. No existe información que se pueda decir que fue sustraída de un sistema hackeado, salvo que ellos mismo la planten. Tenemos mucho temor de eso por cómo se ha venido desarrollando el proceso.



¿Buscarán ayuda internacional?



Sí. Por un tema de estrategia legal no las podría describir, pero se está trabajando a nivel nacional e internacional incluso con la Comisión Internacional de Derechos Humanos.



¿Se han violado los derechos humanos?



Terriblemente. La detención fue ilegal, jamás le leyeron sus derechos en su idioma materno que es lo que dice la Constitución, no se notificó inmediatamente al Consulado como manda la norma. La finalidad de la retención fiscal de ocho horas no fue cumplida. El Ecuador ha quedado como un zapato a nivel jurídico. Después tendrá que indemnizar y repara integralmente a Ola Bini.