Daniel Pontón: ‘No hay ningún tipo de control sobre las cárceles’

Daniel Pontón tiene un doctorado en Ciencias Sociales. Es analista en temas de seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado.

En menos de una semana hubo dos presos muertos: uno en Latacunga y otro en El Turi ¿qué refleja estos hechos?



Descontrol. Personalmente soy enemigo de que el Estado deje de perder soberanía de control en los espacios donde realmente debe existir el monopolio de la fuerza. Con ese nivel de muertes lo que se está demostrando es que no hay ningún tipo de control sobre las cárceles y cuando el Estado no domina es pauta para que las bandas criminales se tomen ese control.



Ahora las cárceles están en emergencia.



Se ha dicho mucho de la necesidad de una emergencia carcelaria para la obtención de recursos. Una emergencia demuestra que se adolece de algo programático. Esto demuestra que no se sabe qué hacer con el sistema carcelario



Por ahora el director de este servicio, Ernesto Pazmiño, ha dicho que han contratado psicólogos, personal educativo, entre otros.



Los recursos estatales hay que saber planificarlos. Hay que saber cuáles son sus objetivos y qué se quiere lograr. Ahora, contratar 40 psicólogos yo me preguntaría de dónde se saca ese número, bajo qué rango, qué parámetro, por qué 40 y no 50. La prioridad son los guías penitenciarios, por qué no contratar más. No se ve qué es lo que quieren lograr con los recursos.



En un video que circuló por redes sociales se observa cómo dos guías penitenciarios no saben qué hacer ante el ataque a un privado de la libertad.



Los guías penitenciarios son necesarios para mantener el control en las cárceles. Pero no solamente es contratar guías, sino saberlos equipar. Hay que saberles dar mecanismos de resolución de conflictos y protocolos de seguridad para ellos.



¿Qué se pretende hacer con los militares?



Tener control fuera de las cárceles, pero el problema está adentro ¿O vamos a poner militares dentro de las cárceles y arriesgar sus vidas? Los militares no están preparados para controlar las cárceles ni por fuera ni por dentro.



El año anterior, el país terminó con cárceles sobrepobladas. Los presos reclaman sus derechos.



El manejo del Sistema Penitenciario no es fácil y lo que orienta a este sistema es la definición de una política criminal. En este país aún no está definida esta política que un poco nos permita frenar un modelo que implantó el correísmo y derivó en un crecimiento exponencial de la población penitenciaria. La solución que planteó Correa fue crear cárceles más grandes y con la prisión preventiva creó condiciones para que la población carcelaria crezca.



¿A qué se refiere con una política criminal?



Se refiere a cómo el Estado le da tratamiento al problema delincuencial. Cuáles son los diagnósticos o las causas de este problema y cómo el estado responde a eso.



¿Entonces tenemos una población en crecimiento por la reforma al Código Penal y la prisión preventiva?



No. Yo creo que fueron cosas que se fueron articulando al sistema de seguridad en general. Desde el ámbito de la Policía, por ejemplo, tenemos una Policía mucho más numerosa y por ende más volcada al territorio. Entonces se rigen por estándares de productividad que tiene que ver con el número de detenciones que cumplan los uniformados. El sistema de justicia se ha convertido en una fábrica de presos.



¿Qué puede pasar si no se controlan los problemas de las cárceles?



En los momentos actuales todo parece indicar que vamos a una profundización de la crisis que puede ser peligrosa y puede dar pauta a que verdaderas bandas de crimen organizado sean las que manejen las cárceles en el país, como sucedió en Brasil.