Giovanni Andrade: ‘En Ecuador tenemos que hacer una minería planetaria’

Entrevista a Giovanni Andrade, candidato presidencial de Unión Ecuatoriana

¿Qué hará los 100 primeros días de gestión?



Hay que tomar decisiones rápidas que, en esos 100 días, cambien lo que sucede ahora. Tenemos que cambiar la salud, vamos a vacunar contra el covid al 50% de la población gratuitamente. Necesitamos mejorar la educación.

¿Cómo puede ser que haya niños sin educación y otros tengan que viajar para acceder a wifi? Ya veremos si podemos dar las clases a través de la televisión, con los medios incautados.



¿Una consulta popular para una constituyente?



El cambio de una nueva Constitución es importantísimo. Nuestro expresidente nos dejó una Constitución para un grupo de personas y no para los ecuatorianos, hay que cambiarla y necesariamente hay que cambiar las leyes. Además, en los 100 primeros días se va a hacer una re­ducción del IVA.



¿Cuántos puntos piensa bajar el IVA?



Unos dos puntos porcentuales. Siento que después de algunos años también necesitaríamos bajar un poco más.



¿Qué hará con el empleo?



El empleo lo vamos a hacer funcionar con inversión extranjera. Usted me dirá que tenemos un riesgo país por el cual nadie quiere invertir, sí, tenemos que cambiar eso. De pronto tenemos que hacer zonas de desarrollo, zonas libres, proyectos público-privados. Uno de los proyectos clave está en el sector al cual me debo: la minería. No podemos dejar que salgan los concentrados de cobre, sino que debemos poner un valor agregado para ese cobre, poner una inversión, hacer una fábrica, hacer alambre, hacer llaves y, a través de esa inversión, a través de eso, generamos más empleo para el Ecuador.



Si basa su Gobierno en la minería se le abre un frente de oposición social...



En Ecuador tenemos que hacer una minería planetaria. ¿De dónde sacó este loco esa palabra? Bueno, una minería planetaria quiere decir que es la conjugación del proyecto minero con las comunidades, con el medioambiente y el mundo. ¿Qué pasa cuando tengo un proyecto minero a gran escala y es a cielo abierto? Aquí en Ecuador no podemos hacerlo. En otros países, como Chile, pueden hacerlo porque tienen desierto. En nuestro país no, porque la vegetación y la fauna tenemos que cuidarlos; por lo tanto, el proyecto minero tiene que ser una bocamina de no más de cien metros, abierta donde entre la gente, trabaje, saquen el producto de la mina y se lleven totalmente a un lado diferente, donde está la planta de procesamiento, la planta de beneficios y esta planta de beneficios, que es dada por el Estado, cuide al medioambiente.



¿Lo que usted propone es que haya una minería con inversión extranjera y un control directo del Estado?



Lo que nosotros vemos es que la minería a nivel internacional ha venido y no nos da lo que nosotros necesitamos recibir. Sí, que vengan las mineras pero las mineras con una conciencia ambiental. A parte de eso, tenemos otras cosas que van a producir, no en esa escala porque la minería nos va a producir USD 50 000 millones en corto tiempo, pero por ejemplo tenemos que ver al agro como algo principal.

¿Qué debería estar en firme en su primer año?



Debe haber cambiado la minería, renegociada la deuda externa y bajado el IVA. Debemos estar trabajando con deuda para el área industrial, es decir, préstamos que no sean para pagar sueldos en el Gobierno, sino para hacer empresas. Hay que tener bancos internacionales para que los intereses bajen. Me veo en un año dando USD 1 000 a cada ecuatoriano mayor de 18 años, a través de la rentabilidad de la minería, para que haga su emprendimiento.



¿Cómo financiará esos USD 1 000 para los jóvenes emprendedores?

​

A través de la minería. El 80% de la minería en Ecuador no es reconocida, yo no la catalogo como minería ilegal porque son mineros que no han sido reconocidos y que están haciendo minería que contamina el medioambiente, porque no se les da capacitación. Entonces hay una minería que está ahí, oculta, que negocia grandes cantidades de dinero. Esta minería debe ser reconocida y a través de eso vamos a tener ingresos de más de USD

50 000 millones para Ecuador, se lo puedo asegurar. De esas utilidades saldrán los USD 1 000 para cada ecuatoriano.



Hoja de vida

​

Giovanny Andrade (Quito, 1971). Experto en Administración Minera, con experiencia en minería financiera. Es presidente de la Cámara Minera Ecuatoriana-Chilena. Fue el creador del Proyecto de construcción de una Refinería de Oro Certificada en Ecuador, para brindar servicio a toda Latinoamérica. Creador del proyecto de Minería Financiera de metales preciosos.