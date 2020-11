Carlos Sagñay de la Bastida: ‘En 2 años terminaremos con el déficit de USD 9 000 millones’

Entrevista a Carlos Sagñay de la Bastida, candidato presidencial de Fuerza Ecuador

¿Qué clase de país recibe para gobernar?

Definitivamente tengo conocimiento de lo que sucede en Ecuador, y tengo preparados dos decretos que aplicaré apenas me posesione. El primero, para permitir la competencia internacional de bancos para bajar las tasas de interés. El segundo, para planificar de una mejor manera y ordenar a todas las instituciones del Estado, con esto vamos a disminuir nuestros costos y definitivamente vamos a eliminar la coima. En menos de dos años habremos terminado con este déficit de USD 9 000 millones. Esto nos va a ayudar a reducir la deuda, porque actualmente se está consiguiendo deuda para pagar deuda.



¿Cuál es el problema más complicado que tiene el Ecuador ahora?



Es un conjunto. Tenemos crisis económica, sanitaria, política, social, moral, ética, tenemos todas las siete plagas de Egipto, pero lo fundamental para resolver estos problemas es producir para salir de la pobreza y dar empleo. Mi promesa para el sector público se mantiene: no despedir a ningún funcionario público, pero inmediatamente quiero que quede claro que yo exijo eficiencia del sector público.



¿Cómo hacer entender a los burócratas que hay otra forma de entender el servicio público?

Con el ejemplo. Los funcionarios públicos han tenido el mal ejemplo de los gobernantes, entonces si los gobernantes se comportan de manera corrupta, de manera deficiente, esto se contagia. Si antes hubo una cadena de corrupción, ahora vamos a tener una cadena de eficiencia.



Y en lo político, ¿llamaría a consulta popular?



Prácticamente todo voy a consultarle al pueblo. Lo más probable es que el 24 de mayo del 2021 no tenga mayoría en la Asamblea, entonces en lugar de ir con un maletín, como se ha acostumbrado para comprar votos en el país, mi único hombre del maletín, pero con el voto popular, será el pueblo ecuatoriano. A ellos les voy a consultar para que me den el respaldo que necesito, no habrá el hombre del maletín.



¿Se endeudará al país más de lo que ya está?



Yo quiero nuevos préstamos para educación y salud. En eso sí puedo endeudarme, pero no hacerlo para pagar deudas. Para eso tengo ya solucionado el tema, eso solo se logra reduciendo los costos y eliminando el elemento de coima en el presupuesto del Estado.



¿En qué condiciones estará su Gobierno al primer año de administración?

Para el 2022 yo ya habré solucionado el problema del déficit. Son USD 9 000 millones en un año, mínimo, que yo pienso ahorrar. Entonces con eso ya habría solucionado el problema deficitario de un año. En segundo lugar, ya me habré sentado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y habré resuelto el problema que nos deja esta administración, porque este Gobierno coge el dinero, pero no resuelve los temas difíciles, los temas estructurales. Entonces hay que sentarse con el FMI y hablarle en un idioma diferente al del señor Moreno. El actual Gobierno es, a mi parecer, ineficiente. No tiene la menor idea de qué hacer en el ámbito económico. Yo sí la tengo y hablo el mismo idioma que cualquier prestamista o inversionista en el mundo.



¿Entonces pedirá una nueva negociación con los multilaterales?



Ellos van a entender por qué no se puede continuar contratando crédito para pagar deudas, que es lo que está haciendo este Gobierno. Si yo fuese el Banco Mundial o el FM, no se lo permitiría, porque, a mi parecer, son un riesgo demasiado alto. Trasladar el problema a un futuro Gobierno... o sea, hay que ponerse a rezar para que el futuro Gobierno sea el mío, porque con otro se vendría un problema social enorme.



¿Qué va a hacer a partir del segundo año para contener el estallido y que pueda terminar su gobierno?

Creo que a partir del segundo año y medio de mi administración podría estar pensando ya en reducir el IVA, pero como la gente quiere que se lo reduzca al 8%, eso no va a ser posible, lo reduciré dependiendo de las posibilidades económicas del país. Si vamos a eliminar la corrupción en las aduanas, vamos a revisar los aranceles y los vamos a poner al mínimo. Así, tranquilamente, vamos a poder gobernar cuatro años, aunque no tenga mayoría en la Asamblea Nacional.



Hoja de vida



Carlos Sagñay de la Bastida (Guayaquil, 1956). Acredita un posgrado de ingeniería petroquímica en Lviv Polytechnic National University, de Ucrania. Fue miembro del Consejo de Administración de Petroecuador. Esta es su tercera postulación a la Presidencia de la República, anteriormente lo hizo en el 2006 y el 2009. En esta ocasión reemplazó a Miguel Salem, del partido FE.