Andrés Vallejo: ‘Solución de los problemas necesita el apoyo de todos’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿La mayoría del Gobierno en la Asamblea alcanzará a aprobar todas las reformas que tiene enfrente?

Cuando se adquieren compromisos en materia política hay que cumplirlos. Cuando se efectuó la renovación del período legislativo, se anunció al país que se había hecho un acuerdo, el país aplaudió el hecho de que los políticos dejen un ratito de lado sus intereses electorales inmediatos y pongan en primer lugar las necesidades del país. Incluso por propio interés, porque si aspiran a gobernar, lo lógico es colaborar para que se solucionen los problemas. Hay que esperar que esos acuerdos se mantengan. Cuando uno hace un acuerdo tiene allí activos y pasivos, no todo es favorable y no todo debe ser desfavorable.



¿Cómo vio la votación de la reforma al Código Penal, donde se sometió a aprobación por partes en los temas álgidos del proyecto? ¿Es una buena iniciativa que se siga votando así en las demás leyes?



Las leyes no deben aprobarse en paquete. Las leyes deben aprobarse discutiéndolas artículo por artículo, porque lo que se escribe en una ley es algo que va a regir la vida de las personas y de sus bienes, de tal manera que hay que ser responsables. Me parece que la forma en que se han venido aprobando las leyes en el Congreso en los últimos 10 años es nefasta. Se aprueban en paquete o se aprueban los informes que consignan disposiciones que han sido acordadas entre poquísimos asambleístas. De tal manera que eso (por partes) a mí no me parece mal. Unas personas pueden estar de acuerdo con algo y en desacuerdo con otra cosa.

¿Cree que, si el Gobierno plantea un alza de impuestos, o si en el caso del COIP insiste en la despenalización del aborto por violación, hará tambalear al acuerdo de AP con Creo y otros bloques?



No conozco lo que va a proponer el Gobierno. Ojalá no proponga subida de impuestos. A mí me parece inconveniente. Peor todavía si se trata del IVA, que es un impuesto absolutamente injusto porque grava por igual a los que más tienen y a los que menos tienen y no es, además, el momento de la economía. Está en una etapa complicada de contracción, que no se beneficia con más creación de impuestos. Ojalá no se mezclen temas. Ojalá no haya presiones al Gobierno para que no haga ciertas cosas. Aquí hay un tema delicadísimo y de fundamental importancia que es el asunto relacionado con la negativa de una mayoría de asambleístas para despenalizar el aborto en el caso de violación. Y ojalá no se mezclen los temas. Ojalá que el Presidente tenga la absoluta libertad de actuar de acuerdo con lo que conviene al país e introduzca un veto a la ley que le fue enviada con reformas al Código Penal.

¿Los movimientos que haga el Presidente pueden fraccionar ese acuerdo?

​

Siempre hay ese riesgo. Lo demuestra el hecho de que la Asamblea no haya aprobado una cosa tan fundamental como la despenalización del aborto en caso de violación. Hay fundamentalismos que influyeron para que muchos asambleístas no votaran a favor de esa norma. Ojalá no se mezclen los temas. Si alguien los mezcla deberá merecer el repudio generalizado.



Tenemos una votación que se viene. ¿Cree que el Gobierno tenga la suficiente capacidad de maniobra para que se aprueben sus propuestas?

​

Espero que sí. Ya tuvieron esa buena cintura en el nombramiento de las autoridades y en la formación de la mayoría. Espero que esa cintura pueda seguir funcionando adecuadamente y logre los resultados que el país está necesitando.

Como exministro de Gobierno y expresidente del Congreso, que sabe cómo son las conversaciones con la oposición, ¿qué tiene que hacer el Gobierno para mantener la mayoría?

​

Esta situación es especialmente complicada, porque esos acuerdos han sido hechos con muchos grupos que están en la oposición, entonces es algo totalmente complejo, y yo espero que la responsabilidad con la que todos debemos actuar en este momento se imponga. Todos criticamos lo que ha pasado en los últimos años, tenemos que colaborar para que los problemas que se suscitaron no se agraven más y encontremos solución a los problemas.



Grupos han anunciado movilizaciones...



Es una situación complicada, también sucede que después de 10 años de un control férreo en todos los órdenes, las cosas empiezan a querer desbordarse.



Y entonces no se tiene la suficiente sensatez como para darse cuenta de que esos problemas que se venían arrastrando necesitan del patriotismo y la colaboración de todos para solucionarse.



¿Qué tan complicado es para los acuerdos el hecho de que se aproxime la campaña electoral del 2021?

​

Esa circunstancia complica más las cosas porque muchas personas empiezan a pensar en los votos. Eso de proclamar y jurar ante un notario que nunca se crearán impuestos es una irresponsabilidad y pura demagogia.

Hoja de vida



Andrés Vallejo Arcos (Quito, 1942) es abogado por la Universidad Central del Ecuador.



Ocupó la Presidencia del Congreso Nacional entre 1986 y 1987. También fue ministro de Gobierno entre 1988 y 1990,durante el mandato de Rodrigo Borja. Fue Alcalde de Quito entre enero y julio del 2009, una vez que Paco Moncayo dejó ese cargo para lanzarse a la reelección.



href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felcomerciocom%2Fposts%2F2910356842321392&width=542&show_text=true&height=609&appId" width="100%" height="609" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">