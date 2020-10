Gran Bretaña podría aprobar ensayos para vacuna que infecten a voluntarios con coronavirus

LEA TAMBIÉN

Ensayos de "desafío humano", en los que los voluntarios son infectados deliberadamente con enfermedades para probar vacunas, podrían volverse realidad después de que una firma británica de biotecnología dijo que estaba en conversaciones avanzadas con el gobierno para crear y proporcionar cepas del SARS-CoV-2.

HVIVO, unidad del grupo de servicios farmacéuticos Open Orphan, está realizando el trabajo preliminar para los ensayos, que apuntan a acelerar el proceso de determinación de la eficacia de una vacuna candidata, afirmó la empresa.



"Estamos en conversaciones con numerosas partes, incluido el gobierno de Reino Unido, en torno a un estudio de desafío covid-19, y una vez que se firme cualquiera de esos contratos, haremos un anuncio", dijo el presidente ejecutivo de Open Orphan, Cathal Friel.



De concretarse, implicaría la creación de un modelo de estudio de desafío humano que podría usarse si dichos ensayos obtienen la aprobación ética y de seguridad de los reguladores.



El departamento de estrategia comercial, energética e industrial del gobierno del Reino Unido (BEIS) no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.



Los partidarios de los ensayos de desafío humano dicen que son una buena forma de acortar el proceso, a menudo largo, de probar posibles inoculaciones en decenas de miles de voluntarios en el mundo real, que llevan una vida normal y son observados para ver si contraen la enfermedad o si están protegidos.



En esos ensayos estrictamente controlados, los voluntarios son vacunados y luego, un mes después, se inoculan deliberadamente la enfermedad en condiciones controladas. Luego se les aísla en una centro de cuarentena y son observados para ver si se enferman o si la vacuna los protege.



Por otro lado, los detractores afirman que no es ético infectar deliberadamente a alguien con una enfermedad potencialmente mortal para la que actualmente no existe un tratamiento eficaz.



Cualquier ensayo de desafío humano realizado en Gran Bretaña tendría que ser aprobado por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, el regulador sanitario que analiza la seguridad, la ética y el protocolo.