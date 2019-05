Seis muertos en enfrentamientos en Indonesia tras el anuncio de los resultados de las presidenciales

LEA TAMBIÉN

Al menos seis personas murieron este miércoles 22 de mayo de 2019 en los enfrentamientos entre la policía y partidarios de la oposición en Yakarta, que se encuentra bajo un importante dispositivo de seguridad el día después del anuncio del resultado de las elecciones presidenciales, informó la policía.

Algunas víctimas “sufrieron heridas de bala, otras golpes pero esto aún debemos aclararlo”, explicó a los periodistas el jefe de la policía indonesia Tito Karnavian a partir de informaciones de los servicios médicos de las fuerzas de seguridad.



Este alto cargo aseguró que la policía no había utilizado balas de plomo contra los manifestantes, partidarios de Prabowo Subianto, el candidato perdedor, que contestan su derrota ante el presidente saliente Joko Wibodo.



La policía detuvo a 70 manifestantes, según fuentes de las fuerzas de seguridad que atribuyeron los enfrentamientos en la capital de Indonesia a "agitadores".



El gobernador de Yakarta, Anies Basdew, habló esta mañana de 200 heridos después de que empezaran en varios puntos de Yakarta los enfrentamientos entre partidarios de la oposición y la policía, tras el anuncio por sorpresa este martes de los resultados oficiales de las presidenciales.



Agentes antidisturbios recurrieron a gases lacrimógenos y a cañones de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaron piedras y petardos contra las fuerzas de seguridad.



Otros manifestantes incendiaron una decena de coches y algunos puestos de comerciantes, según comprobaron fotógrafos de la AFP.



Las autoridades cerraron una importante estación de trenes y además estaban bloqueadas varias carreteras que permiten acceder al distrito donde se encuentra la comisión electoral y el organismo de supervisión electoral (Bawaslu).



Escuelas, centros comerciales y algunas empresas también cerraron este miércoles por precaución.



Algunos partidarios del candidato de la oposición se niegan a reconocer su derrota y acusan de fraude a las instituciones encargadas de organizar los comicios.



"Tengo que defender la soberanía de la república de Indonesia, han habido fraudes masivos en estas elecciones", dijo a la AFP Puji Astuti, un manifestante de 42 años.



Más de 30 000 policías desplegados



Como sucedió a lo largo de la campaña electoral, circularon noticias falsas en las redes sociales. Una fotografía muy compartida mostraba a miembros de las fuerzas de seguridad con los ojos rasgados y con un comentario que afirmaba que se trataba de "policías chinos" que no dudan en disparar contra manifestantes, incluso en las mezquitas.



"Se dice que los oficiales de la policía móvil son extranjeros ya que tienen los ojos rasgados. Pero esto no es cierto, son indonesios", aseguró el portavoz.



Varios aliados del candidato perdedor fueron detenidos, por ejemplo, el comandante de las fuerzas especiales que intentó proporcionar armas a los manifestantes, según el gobierno.



Las autoridades habían desplegado a más de 30 000 policías en Yakarta antes del anuncio oficial de los resultados de unas elecciones muy disputadas.



Según el recuento electoral anunciado el martes, el presidente saliente de Indonesia, Joko Widodo, apodado "Jokowi" obtuvo un 55,5% de los votos, frente al 44,5% para el exgeneral Prabowo Subianto.



Este último contesta estos resultados y denuncia la existencia de casos de fraude, no confirmados por el organismo de supervisión electoral ni por observadores independientes.