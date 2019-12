Continúan los enfrentamientos en India en contra de la ley de ciudadanía que discrimina a musulmanes

LEA TAMBIÉN

Nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes sacudieron este martes 17 de diciembre de 2019 Nueva Delhi, en otra jornada de protesta contra una nueva ley sobre ciudadanía, considerada discriminatoria hacia los musulmanes.

El texto facilita la concesión de la ciudadanía india a los refugiados de Afganistán, Bangladés y Pakistán, pero con la condición de que no sean musulmanes.



La iniciativa provocó durante la última semana una sucesión de manifestaciones de una escala raramente vista desde la llegada al poder del gobierno nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi, en 2014.



Este martes de tarde, en el distrito predominantemente musulmán de Seelampur, en el este de la capital, la policía lanzó gases larimógenos para disolver a miles de manifestantes, que respondieron lanzado piedras y otros objetos contra los uniformados.



Un residente, Ovais Sultan, dijo a AFP que los enfrentamientos comenzaron después de que la policía cargó golpeando con sus bastones contra los manifestantes.



"Éste es sólo el comienzo de nuestro movimiento contra la CAA y la NRC", lanzó refiriéndose a las siglas de la Ley de Enmienda de Ciudadanía y de un controvertido Registro Nacional de Ciudadanos.

Este último se estableció en el estado de Assam (noreste), donde podría arrojar a la situación de apátridas a casi 2 millones de personas y ahora el gobierno nacionalista hindú quiere extenderlo a toda la India.



Presente en la procesión en Calcuta, el director cinematográfico Gautam Ghosh estimó que la ley de ciudadanía tendrá como resultado "dividir al país".



"Si el gobierno federal intenta aplicar la ley, correrá sangre. La gente no la aceptará ", dijo a la AFP.



Otras protestas se llevaron a cabo en los estados de Kerala y Tamil Nadu en el sur de la India. También se planeaban nuevas manifestaciones para el martes por la noche en Nueva Delhi.



Modi responsabiliza a opositores



Durante un mitin electoral en el este de Jharkhand, el primer ministro Narendra Modi acusó al Partido del Congreso, principal opositor, "propagar la violencia y crear un ambiente de miedo".



"Está claro que la ley no afectará a ningún ciudadano (indio) sea musulmán, hindú, cristiano u otro", dijo el jefe de gobierno.



En efecto la ley solamente afecta a extranjeros que quieren conseguir la ciudadanía pero sus detractores afirman que demuestra la voluntad de los nacionalistas hindúes de marginar a los musulmanes en la India.



En los últimos días, las autoridades cortaron Internet y utilizaron la fuerza para dispersar marchas y reuniones en varios lugares de este país de 1 300 millones de habitantes.



La semana pasada las protestas en el noreste del país, provocaron seis muertes, mientras el Parlamento indio examinaba y aprobaba el texto.



Los manifestantes en esa parte de la India se oponen a esta ley con el argumento de que conduciría a una afluencia de refugiados hindúes desde la frontera de Bangladés.