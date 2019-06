Enfrentamientos en Hong Kong cuando manifestantes trataron de irrumpir en el Parlamento

LEA TAMBIÉN

Violentos enfrentamientos estallaron este miércoles (12 de junio del 2019) en Hong Kong cuando la policía trató de impedir que los manifestantes contrarios a un proyecto de ley sobre las extradiciones a la China continental irrumpieran en el Parlamento de la ciudad.

La policía usó gases lacrimógenos, porras y gas pimienta para dispersar a los manifestantes, mientas decenas de miles de personas bloqueaban arterias clave en una muestra de fuerza contra los planes del gobierno.



El jefe de la policía, Stephen Lo, declaró que los policías habían actuado con “moderación” hasta que unas personas intentaron tomar el parlamento.



Los enfrentamientos empezaron poco después de las 15:00 (07:00 GMT) , la hora límite que los manifestantes habían dado al gobierno para abandonar el polémico proyecto de ley.

Los manifestantes ocupan una carretera mientras asisten a un mitin contra una propuesta de ley de extradición controvertida fuera de la sede del gobierno en Hong Kong.



Las filas de la policía antidisturbios fueron rápidamente superadas por los manifestantes, muchos de ellos con máscaras, cascos o gafas protectoras.



A última hora de la mañana, con la multitud en aumento y las carreteras principales bloqueadas por manifestantes, los representantes del Consejo Legislativo (Legco) habían anunciado que retrasaban la segunda lectura del proyecto de ley “a una fecha posterior”.



“Llamo a los ciudadanos que se han concentrado a la moderación, a dispersarse pacíficamente y a no desafiar la ley”, había pedido en vano Matthew Cheung, secretario en jefe del gobierno, en un video difundido en las redes sociales.



Decenas de miles de personas ocuparon las vías, obstruyendo el tráfico, en una táctica parecida a la de los manifestantes de 2014 durante el “Movimiento de los paraguas”, que exigía la elección del Jefe del Ejecutivo por sufragio universal y que bloqueó intersecciones durante más de dos meses.



Una vez vencido el plazo dado por los manifestantes, éstos irrumpieron en la explanada del LegCo en un intento de entrar en el edificio, lanzando objetos a la policía antidisturbios, entre ellos barras metálicas. La policía respondió cargando contra los manifestantes, que se escudaban en paraguas.

Los manifestantes corren después de que la policía disparó gas lacrimógeno durante un mitin contra una controvertida propuesta de ley de extradición fuera de la sede del gobierno en Hong Kong.