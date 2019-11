Enfrentamiento verbal entre parlamentarios extranjeros invitados por Juan Guaidó a Venezuela 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Insultos y arengas estridentes marcaron este martes 26 de noviembre del 2019 un debate en el Parlamento venezolano al que asistieron 12 legisladores extranjeros por invitación del líder opositor Juan Guaidó, en su presión para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro.

El llamado Encuentro parlamentario mundial por la democracia en Venezuela reunió a cuatro legisladores españoles, tres italianos, un argentino y cuatro centroamericanos que apoyan a Guaidó.



El enfrentamiento verbal entre opositores y oficialistas escaló durante el discurso de Javier Maroto, quien al igual que sus tres colegas del derechista Partido Popular español arremetió contra Maduro al que llamaron “dictador”.



“Vamos a adquirir el compromiso para que gente así (los diputados oficialistas) pueda sufrir también sanciones individuales adicionales que hoy no están siendo tomadas”, desafío Maroto, provocando la ira del bloque chavista que lo interrumpió continuamente.



La Unión Europea mantiene un embargo de armas sobre Venezuela y sanciones contra 25 funcionarios ante acciones que, a su juicio, socavan la democracia y los derechos humanos.



En una sesión que por momentos se tornó caótica, los oficialistas respondieron con consignas como “¡la patria no se vende!” y denunciaron el congelamiento de fondos venezolanos en Europa y Estados Unidos, lo que en su opinión agravó la crisis socioeconómica.



“En Venezuela hay un pueblo libre, soberano, que no negocia su libertad”, exclamó desde la tribuna de oradores Gerardo Márquez, del Partido Socialista Unido de Venezuela.



La sesión fue tan tensa que un diputado opositor intentó quitarse la chaqueta para retar a golpes a colegas chavistas.



El oficialista Julio Chávez le reprochó a los invitados que si ingresaron al país había sido por decisión del “gobierno legítimo” de Maduro.

“No estamos solos”, resaltó por su parte Guaidó, quien 10 meses después de haberse autoproclamado mandatario no ha logrado desplazar a Maduro y en las últimas semanas ha visto seriamente comprometido su poder de convocatoria a protestar contra el gobernante socialista.