¿Quiénes se pueden reinfectar con la nueva cepa de coronavirus? Experto hablan sobre el tema

Los casos de personas reinfectadas con covid-19 son aislados; no responden a condiciones de edad, etnia u otras patologías. Simplemente se volvieron a infectar con la nueva cepa de coronavirus. Lo explica el internista ecuatoriano Carlos Nieto. Él labora en el Hospital Metropolitano de Quito.

La evidencia científica -dice- aún no da cuenta de similitudes o patrones entre las personas que volvieron a contagiarse. “A todos nos tomaron por sorpresa dichos casos, por lo que tenemos que adecuarnos a estas nuevas realidades”.



Cuando los síntomas del paciente han sido leves se puede decir que el organismo no generó las defensas o inmunidad necesaria, por lo que si se da un nuevo contagio el malestar puede ser mayor. “En la segunda vez, el cuerpo ya reconoce al virus, por lo que se desata una reacción más fuerte. Esto se da porque el cuerpo tiene memoria y reacciona de forma más agresiva”.



En los últimos días, él sí ha recibido llamadas de sus pacientes infectados meses atrás. Ellos están preocupados, ya que temen contagiarse nuevamente. Por ello aconseja mantener las medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento social y lavado constante de manos.





¿Las personas que tuvieron el virus deben vacunarse?



La respuesta del internista David Larreátegui es positiva. Si la fórmula está lista, todo ciudadano debe aplicarse la dosis. “No hay duda. Todo poblador que haya tenido o no el coronavirus debe inmunizarse”.



Para él, la vacuna debe estar acompañada con un refuerzo, cuyo objetivo sea producir anticuerpos potentes o como se los conoce neutralizantes.



Actualmente, las personas se colocan tres dosis de la hepatitis B (infección viral). Su objetivo es que su sistema inmunológico responda efectivamente frente a esta enfermedad. Lo mismo ocurre con la de la rabia, en donde se deben aplicar siete.



Si la fórmula del coronavirus actúa igual que las anteriormente mencionadas -dice Larreátegui- sería normal, porque lo que se busca es que la persona adquiera más defensas frente al SARS-CoV-2.