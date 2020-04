Lenín Moreno revela que enfermos de covid-19 rompen cuarentena y caminan por las ciudades del país

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno dijo que el Gobierno dispone de una herramienta digital que permite observar el movimientos de las personas confirmadas o sospechosas de covid-19 en el país. Lo señaló la tarde de este viernes 3 de abril del 2020, durante una cadena nacional virtual.

Hay "personas inconscientes, en algunos casos, e irresponsables en otros, que a pesar de haber salido positivo en la pruebas médicas o que son sospechosos de tener coronavirus se movilizan salen de sus casas, incumplen la cuarentena", manifestó Moreno. Con esta actitud amenazan a sus amigos, vecinos. "Amenazan a todos con su andar irresponsable, dejan una estela mortal del coronavirus".



En una mapa digital, Moreno mostró el movimiento de personas sospechosas en varios cantones del país. "Miren ustedes cómo hay movimientos, aquí lo pueden observar en este mapa de calor, por las ciudades, sobre todo en Guayaquil, Samborondón y Durán".



"A inicios de este mes (1 de abril) hubo 1 304 contagiados. Resulta que más del 40% de ellos salieron de sus casas, entre los sitios más visitados están Río Centro, Los Ceibos, Villas Plaza, Samborondón y el suburbio", dijo sobre las localidades en Guayas.



Puso como ejemplo a Samborondón. "Únicamente para referirme a una zona específica, 50 personas portadoras del virus circulan por esta zona en este momento. Están poniendo en riesgo a 100 00 ecuatorianos que viven en la comunidad", señaló.



En Quito, el mismo 1 de abril, hubo 228 contagiados, un 4% más que en Guayaquil de personas portadoras del virus salieron de su aislamiento, señaló. "Quiteños tomemos las precauciones necesarias, cuidemos las vidas de todos, en el caso de Calderón, 22 personas contagiadas que se movilizan por esa zona están poniendo en serio peligro a 189 000 habitantes que pertenecen a esa parroquia. Miren la gravedad de estas cifras. Es una terrible falta de conciencia, una irresponsabilidad sin nombre".



Además, dijo que "desde el 28 de febrero que apareció el primer caso de covid-19 en el Ecuador, nuestro Gobierno y cada uno de ustedes hacemos todos los esfuerzos para controlar la propagación de este virus mortal".

El Primer Mandatario afirmó que la mayoría del pueblo ecuatoriano ha tenido una conducta ejemplar al acatar las disposiciones de permanecer en sus casa a pesar de las dificultades que esto implica.



"No lo dejen de hacer, veo con mucha preocupación que lo estamos dejando de hacer en el momento más crítico. Ahora hay más movilización, más vehículos y personas en las calle. Por favor no bajemos la guardia, no salmos de casa. Hoy más que nunca la disciplina es vital".