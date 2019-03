Enfermeras con licenciaturas piden aclaraciones sobre títulos obtenidos en institutos

LEA TAMBIÉN

A los exteriores del Consejo de Educación Superior (CES) llegaron representantes de los colegios de enfermeros y enfermeras de diferentes provincias del país para reclamar por una resolución que conocieron, y que incluiría a técnicos y tecnólogos en el campo de la enfermería.

Según la presidenta de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros (FEDE), mediante la resolución RPC-CO-08-111-2019 del reglamento del Régimen Académico, emitido por el CES el 27 de febrero del 2019, se crearían las profesiones de Técnico Superior, Tecnológico Superior y Tecnológico Superior Universitario en enfermería, a la par de la licenciatura.



Esta decisión –asegura– fragmenta la profesión, ya que no se conocen las funciones específicas de cada profesional. “Se habla de que no hay enfermeras en el país y sí las hay pero en desocupación. Queremos que les ubiquen con contratos o con nombramientos. No queremos que hayan otros profesionales de tercer nivel que fragmenten la profesión”.



Este plantón se da luego de que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) anunciara que solo se espera el reglamento por parte del CES para que se empiecen a reconocer a los profesionales con formación técnica y tecnológica con títulos de tercer nivel.

Según la reforma que se hizo en agosto del 2018 a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), este reconocimiento se haría para los estudiantes que actualmente cursan una carrera de este tipo. Para quienes ya la estudiaron, hasta agosto de este año, el título de tercer nivel deberá estar registrado en el sistema de la Senescyt.



Según esa Secretaría, alrededor de 476 098 estudiantes cursa actualmente una carrera técnica y tecnológica. Y de esa cifra, unos 100 000 se encuentran matriculados en los institutos superiores públicos y particulares del país. Los ciudadanos que ya cuentan con esa formación son 376 098. A ellos se les modificará el registro de forma automática.



A las 10:00 de hoy, lunes 18 de marzo del 2019, delegados de cada colegio de enfermería ingresaron al CES junto a la presidenta para entregar formalmente un documento donde manifiestan su desacuerdo con la resolución. Mientras, enfermeros y enfermeras gritaban consignas a favor de su profesión y en contra de que se equipare su formación con el de los técnicos y tecnólogos.



Martha Chauca pertenece al Colegio de Enfermeras de Imbabura. Asegura que ni ella ni sus compañeras están de acuerdo en que la tecnología tenga los mismos parámetros de formación que la licenciatura. “Una tecnología se hace en menos tiempo y queremos saber dónde van a ocupar un puesto de trabajo las personas con esa formación”.



La presidenta de la FEDE explicó que en la nueva resolución se reducen las horas académicas para la licenciatura en enfermería de 5 600 a 5 040, sin diferencia respecto a los tecnólogos superiores. Además considera que es preocupante que el tecnológico superior universitario tenga “el mismo pénsum que el de una licenciada en enfermería”.

Eulalia Lopez lleva 32 años ejerciendo la enfermería. Está a punto de retirarse, pero sigue en pie de lucha por defender los derechos de sus compañeros y futuro profesionales, asegura. Esta enfermera de 63 años ha prestado sus servicios en Chile y actualmente trabaja en el Hospital Jipijapa de Manabí. Considera que es necesario dar valor a una profesión que requiere formación del más alto nivel para garantizar el bienestar de los pacientes.



La enfermera cree que se debe pensar en la entrega que esta profesión requiere. Ella es su propio ejemplo. Dice que durante todos sus años de experiencia ha tenido que pasar varias navidades o años nuevos lejos de su familia. En todos esos años solo ha recibido un ascenso y nunca un aumento de sueldo, asegura.



La presidenta de la FEDE indicó que el gremio exige que se respeten y mantengan los roles de enfermería determinados en el manual de puestos vigente del Ministerio de Salud Pública (MSP) como ente rector del sistema nacional de salud. Allí se detallan las funciones del no profesional o auxiliar de enfermería y del profesional, correspondiente al licenciado en enfermería.



Además quieren que se excluya del reglamento de la nomenclatura de títulos la formación de tecnólogos en enfermería, y del reglamento del régimen académico el de tecnólogo superior universitario en el campo de enfermería.



Por otro lado, los enfermeros del país piden que se mantenga el número de horas académicas totales sin incluir el internado rotativo y respetando la actual conformación de los rediseños curriculares.

Por su parte el CES informó que la Comisión Interinstitucional para temas de salud, integrada por esta entidad, el Ministerio de Salud, la Senescyt y el CACES, se reunirá el día de mañana, martes 19, para analizar la oferta académica de nivel técnico y tecnológico superior en el campo de la enfermería.



Por su parte, el gremio de enfermeros elaboró otros dos documentos de inconformidad. Uno fue para la Defensoría del Pueblo y otro para la Presidencia de la República.