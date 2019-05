Enfermedad del beso: una patología que puede provocar malestar y cansancio

LEA TAMBIÉN

Después de un beso, una persona puede sentir un poco de nervios y muchos hablan de 'mariposas en el estómago'. Eso es normal. Pero si siente algo de decaimiento o fiebre esas son señales de alarma, que podrían evidenciar la presencia de un virus.

Se conoce como enfermedad del beso o mononucleosis a una patología infecciosa provocada por el Epstein-Barr, un tipo de virus de la familia del herpes. La transmisión se produce a través de la saliva.



Esta enfermedad no es mortal pero incluye fatiga, fiebre y da lugar a glándulas inflamadas.



Adicionalmente puede generar un agrandamiento del hígado y del bazo. Lo explica Francisco Mora Toro. Él es coordinador institucional de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del Hospital General Quito Sur, del Seguro Social.



Una vez que la persona ha sido infectada por el virus pueden pasar entre 10 a 50 días para que los síntomas aparezcan. En algunas ocasiones no se presentan, ya que es una patología asintomática. O también podría ocurrir que la gente los confunda con síntomas similares a una tos o gripe.



El tratamiento incluye reposo, ingesta de líquidos y consumo de medicamentos como analgésicos y otros, para combatir la fiebre. En ocasiones no se requiere ir al médico.



¿Este virus puede provocar la muerte? El médico explica que no, ya que es una enfermedad que se puede controlar. No ocasiona daños graves o irreversibles en una persona que la padece; solo algo de malestar corporal.