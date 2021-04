La indecisión se reduce, a 10 días de la segunda vuelta el domingo 11 de abril

La segunda vuelta de las elecciones generales entra en su recta final. Hoy termina el plazo para difundir pronósticos electorales sobre el balotaje del 11 de abril del 2021, en el que Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) disputarán la Presidencia de la República.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a 20 empresas y personas naturales para levantar encuestas. Desde este 2 de abril y hasta el día del balotaje, el Tribunal Contencioso Electoral sancionará a los medios que difundan esos estudios, con una multa de hasta USD 100 000 y suspensión por hasta seis meses.



Para el domingo 11 de abril el CNE autorizó a ocho firmas para que realicen sondeos a pie de urna o ‘exit poll’.



Cuando restan 10 días para que los ecuatorianos vuelvan a las urnas, tres encuestadoras coinciden en que el porcentaje de indecisión bordea el 17% hasta el 28 de marzo pasado, lo que supone una reducción, si se compara con los pronósticos de la primera vuelta.



Antes del 7 de febrero, la indecisión oscilaba entre el 30 y el 60%, pero en esa primera vuelta hubo 16 binomios presidenciales en competencia.



Con un recrudecimiento de la pandemia del coronavirus, sumado a las prohibiciones que dispuso el CNE para evitar aglomeraciones, los candidatos tratarán de aprovechar este lapso para conectar con el electorado que aún no decide a quién apoyar (ver cuadro).



¿Cómo será el cierre de campaña? El consultor político Carlos Ferrín dice que con un porcentaje de indecisión a la baja, un factor que puede incidir en la decisión del voto es la promoción puerta a puerta.



En ese trabajo territorial se puede lograr una diferenciación, para aterrizar las propuestas e informar lo que el candidato trae para la gente.



Cree que también se puede trabajar en un puerta a puerta digital, que va más allá de los anuncios publicitarios, ya que emplea técnicas similares a las que se aplican para levantar encuestas en línea.



Los últimos pronósticos incluyeron en sus estudios la variable del debate presidencial obligatorio. Se preguntó a la gente cuánto influyó en su intención de voto. Para Ferrín, el debate fue clave, pero hay mucho en disputa. “No se puede hablar de cifras definitivas, los valores van oscilando, se maneja un empate técnico entre los dos candidatos”, sostuvo.



El consultor político Oswaldo Moreno explica que otras encuestas muestran que el porcentaje de indecisión roza el 20%, que aún es alto.

Advierte que los pronósticos son herramientas útiles, siempre y cuando cuenten con una ficha técnica del estudio.



Cree que los candidatos deberían dejar a un lado la “guerra sucia” y dedicarse a hablarle a la gente de soluciones para sus problemas económicos y sanitarios, producto de la pandemia del coronavirus.



Además, dice que el hecho de tener un feriado una semana antes del balotaje afectará a los dos candidatos por igual.



El politólogo Arturo Moscoso prevé un cierre de campaña intenso, en el que los candidatos usarán todas las herramientas posibles para tratar de virar la tendencia a su favor.



“Será muy reñida, muy disputada, aparecerá más campaña sucia, usarán redes sociales, medios tradicionales, todo lo que esté a su disposición”.

En cuanto a la indecisión, considera que será clave tratar de captar al segmento del electorado que apoyó a Yaku Pérez (Pachakutik) y Xavier Hervas (Izquierda Democrática).



La Lista 18 promociona el voto nulo y el partido naranja dejó en libertad a sus adherentes. “El voto de Yaku Pérez no es solo de Pachakutik. Los demás votantes encontraron una alternativa viable y no van a actuar como les digan. Creo que esa votación terminará dividida entre los dos candidatos”.



Para la analista Irene Vélez, en ese 17% de indecisos el voto es “menos político, probablemente muchos jóvenes que votaron por Pérez y Hervas”.

Para tratar de convencer a ese segmento -dice- los candidatos tratarán de “alejarse de lo político”, mostrándose más cercanos a los indecisos.

“El porcentaje de indecisión es más bajo, a comparación de otras elecciones. Se está cambiando la decisión, para el uno y para el otro candidato”.