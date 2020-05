Con encuestas se busca saber más sobre el avance de covid-19 en el país

LEA TAMBIÉN

Con el objetivo de tener una visión global, en tiempo real, sobre la situación de covid-19, entidades gubernamentales, gobiernos seccionales y universidades están realizando ‘encuestas epidemiológicas’ a la población.

Estos estudios permiten conocer la dimensión del contagio y, a la par, decidir sobre las acciones para flexibilizar o no las medidas de aislamiento social. La Alcaldía de Guayaquil concluyó la aplicación de la primera de tres encuestas que realizó en las parroquias Tarqui, Febres Cordero y Ximena. Esta ciudad ha sido una de las más afectadas por el virus. Hasta el viernes 8 de mayo del 2020, el 40,4% de infectados estaba ahí. Se trata de 8 051 de los 19 881 confirmados, tras las pruebas PCR.



Para la encuesta se definió una muestra representativa de 1 500 individuos, desde el primer año de vida hasta adultos mayores. Se escogió a un miembro de la familia, explica Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, firma que ideó esta herramienta.

Su aplicación es sencilla. Se debe responder sí o no a una serie de preguntas que tienen que ver con los 11 síntomas relacionados con covid-19. ¿Usted ha tenido problemas respiratorios? , ¿ha sufrido dolor de cabeza? son algunas de ellas.



Las preguntas fueron hechas con la ayuda de un grupo de epidemiólogos del cabildo porteño. Son similares a las que se realizan durante un “chequeo médico”, señala.



En los próximos 15 días se harán otras dos encuestas para visualizar si ha cambiado o no el comportamiento de la pandemia. En los primeros resultados se obtuvo que 33,4% de los consultados es positivo y 3,3% son casos nuevos, dice el concejal Jorge Rodríguez, vinculado con el proceso.



En Quito no se tiene previsto aplicar una encuesta. Se espera poner en marcha una plataforma, que a través de una ‘app’ y llamadas telefónicas, hará el seguimiento de pacientes infectados y controlará si salen de casa incumpliendo el aislamiento. Ha sido puesta en consideración de las autoridades del



El Ministerio de Salud emprende también un levantamiento de datos. La encuesta se aplica a una persona de la familia a la que se toma la muestra para detectar la presencia de anticuerpos (test rápidos). La selección es aleatoria.



La herramienta se elaboró para identificar zonas del país que pudieran ser focos de contagio y conocer los nexos o contactos. Días atrás, el viceministro Xavier Solórzano dijo que se aplicará al 6% de la población; el resultado ofrecerá una confianza del 95%.



Estudiantes de la U. Central encuestarán a 50 000 personas, entre estudiantes, docentes, familiares y vecinos, dice la profesora Susana Cadena.

Las preguntas están relacionadas con los síntomas respiratorios. Así se consulta si tuvo o no fiebre el estudiante o alguien de la familia, y si padece enfermedades preexistentes.



La idea -señala Lucy Baldeón, directora del Centro de Biomedicina de la Central- es brindar atención inmediata, por medio de telemedicina. Y esperan enviar los datos a las autoridades sanitarias para una mejor respuesta.

Para la realización de estas encuestas, las autoridades deben trabajar en conjunto. Así se evitará que se las apliquen a la misma persona, alerta Hugo Romo, presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina. “Debe haber un plan maestro e integral que nos diga qué van a hacer, ya que se ha visto una heterogeneidad de la penetración del virus. En Guayaquil el 58% de las muestras dio positivo; en Quito es el 20%”.



Pero si lo que se busca es entender mejor la pandemia desde los casos confirmados, la encuesta debería ser destinada a los médicos que están en contacto con los pacientes, considera el neumólogo Carlos Rosero. “Es buena estrategia, pero puede haber información sesgada de la ciudadanía”.



En Israel y Alemania se desarrolló esta iniciativa para tener detalles sobre el avance de la pandemia. Citado por The New York Times, el médico israelí Yair Schindel dijo que en el mejor escenario Israel está en camino a la “inmunidad colectiva” y estaría bien equipado para resistisr nuevos brotes.