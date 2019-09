8 639 lectores de EL COMERCIO no están de acuerdo con la rotación de placas para el Hoy no circula

LEA TAMBIÉN

La propuesta del Municipio de Quito de rotar el número de placa de los vehículos para que no coincida con el mismo día de restricción del Hoy no circula sigue generando debate. Según la Alcaldía, el objetivo es evitar que las personas compren un segundo auto para evadir la medida, que rige desde el 9 de septiembre del 2019 y dura 15 horas diarias.

El portal web de EL COMERCIO realizó una encuesta con los lectores para consultar si están de acuerdo con la rotación de placas para la restricción del Hoy no circula. En la medición, que se inició el 16 de septiembre y se prolongó hasta el viernes 23, participaron 15 802 personas. De ese total, 8 639 votaron en contra de la medida y 7 163 personas estuvieron de acuerdo con la propuesta.



La idea la difundió el vicealcalde Santiago Guarderas. Él explicó que el objetivo de la iniciativa es garantizar la movilidad y evitar la compra excesiva de vehículos. En la ciudad se movilizan cada día un promedio de 600 000 automotores y el Municipio ha señalado que con la medida Hoy no circula, unos 120 000 autos dejan de rodar en las calles.



Actualmente, la restricción funciona así: lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, y viernes 9 y 0. Con la rotación cambiarían los dos números de las placas y el día, aleatoriamente, por ejemplo: lunes 1 y 0, martes, 3 y 7, miércoles, 2 y 5, jueves, 4 y 8, y viernes 6 y 9. No se descarta que las combinaciones se cambien cada dos meses, de tal modo que si una persona se compra otro auto con un número de placa distinto, pueda llegar a tener restricción el mismo día con los dos vehículos. Así, se desmotivaría la compra de otro auto.



“Lo que aparentemente aspiran las autoridades es desincentivar la compra de un vehículo adicional. Sin embargo, lo que nos dice la experiencia de ciudades como Bogotá es que el incremento de la flota vehicular no se detiene, sino que va en aumento”, señala Roberto Custode, consultor en movilidad.



Según Custode, en la capital colombiana ahora se aplica dos días del Hoy no circula rotativo, incluyendo los sábados y fracciones del transporte como taxis y transporte de carga media y liviana. "Todo eso puede generar dificultades en la gestión del transporte y se puede incrementar la cantidad de motocicletas, porque para estos vehículos hay mayor posibilidad de evadir los controles". Por ejemplo, estos vehículos tienen la posibilidad de dar la vuelta, subir a un parterre o incluso a una acera para alejarse de los controles.



Además, el experto señala que existe un problema de información, porque las restricciones son un tema de hábito y al rotarlas, las personas pueden confundirse o no enterarse de cuándo les toca guardar el auto, especialmente quienes vienen de otras ciudades y que forman parte del parque automotor flotante que hay en Quito de visitantes por citas médicas, trámites o vacaciones.

Según la Secretaría de Movilidad, está previsto que Hoy no circula rija durante ocho meses desde el 9 de septiembre pasado y que se hagan evaluaciones cada dos meses para analizar los resultados. Esta restricción reemplaza temporalmente al Pico y placa, mientras se aplica una repavimentación masiva en avenidas principales del norte, centro y sur de Quito.