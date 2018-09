El 89,89% de personas cree que el pico y placa ya no funciona en Quito

LEA TAMBIÉN

La restricción vehicular en las horas de mayor tráfico en Quito con el método del pico y placa llegó a su límite. Hace mucho tiempo que el impacto restrictivo de esta medida perdió sus efectos benéficos, que fueron evidentes cuando empezó a aplicarse desde el 3 de mayo del 2010. Pero han pasado más de ocho años y los usuarios sostienen que se deben revisar otras opciones, como por ejemplo, que el pico y placa se aplique durante todo el día.

La opinión se identificó en una encuesta que realizó EL COMERCIO en su portal web. Las preguntas fueron expuestas al público el lunes 17 de septiembre del 2018 y tres días después, un total de 4 835 lectores ingresaron para participar.



Ante la interrogante de si el pico y placa, tal como está planteado, ¿funciona para la movilidad en Quito?, el 89,8% de los participantes votó negativamente, mientras que el 10,2% dijo que sí funciona.



Al plantear cuáles son las alternativas para mejorar la movilidad en la ciudad capital, el 42,4% está de acuerdo en transportarse en buses de servicio público; el 23,4%, en cambio, plantea que el pico y placa se aplique durante las 16 horas del día. Un 2,3% indica que las multas del pico y placa deben elevarse más. A favor de otra alternativa votó el 31,8%.



Los usuarios también se pronunciaron a la pregunta de si ¿Cree que es necesario actualizar las normas de aplicación del pico y placa en Quito? El 54,4% coincide en que el método debe ser aplicado por más horas; el 5% opina que deben ampliarse los límites de la ciudad al pico y placa. El 11,2% cree que no debe haber salvoconductos; y el 29,4% está a favor de otra actualización.



Datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señalan que mientras en el 2014 se matricularon 376 253 vehículos, en el 2017 fueron 435 629. En este 2018 la AMT ya registra 305 978 unidades matriculadas y calcula que para fines de diciembre se sumen los 144 022 vehículos que aún restan por matricular, lo que suma un total de 450 000 carros.



El incremento en la venta de autos nuevos también es un indicador que explica por qué actualmente existe más tráfico vehicular en horas pico. Cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) señalan que en el 2016 se comercializaron 24 566 vehículos en Pichincha mientras que en 2017 el monto subió a 41 027.



La AMT afirma que hay un alza promedio de 10 000 autos nuevos matriculados cada año en la capital. Por estas razones, la mayoría de conductores, expertos en movilidad y representantes de organizaciones civiles coinciden en que el pico y placa ya no es una medida efectiva para mejorar la movilidad en Quito. Y por ello se requiere que el Municipio y otras instituciones del Estado analicen medidas alternativas.



El pico y placa comenzó a implementarse en Quito hace ocho años. La disposición contempla la restricción de la circulación de los vehículos según el último número de la placa, de lunes a viernes. Se establece que los automotores no transiten desde las 07:00 a 09:30 y de 16:00 a 19:30.

Las sanciones por incumplir el pico y placa establecen que la primera vez el auto queda detenido por un día más una multa del 15% de una Remuneración Básica Unificada (RBU). Si reincide por segunda vez, el vehículo es retenido por tres días y deberá pagar el 25% de una RBU. A quienes incumplen por tercera vez, el auto lo retienen por 5 días más el pago del 50% de una RBU.