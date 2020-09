Con encuesta para estudiantes, padres de familia y docentes, Ineval busca saber cómo les impactó el covid-19

LEA TAMBIÉN

En los primeros ítems consultan si en el hogar se dispone de uno o varios computadores de escritorio, portátil, teléfono fijo, celular con y sin plan de datos y señal de Internet. También si se cuenta con televisión y radio.

Es parte de una encuesta, en el formato de Google Form, que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) mantendrá habilitada, hasta el jueves 8 de octubre del 2020. El objetivo es conocer los problemas y efectos causados por la emergencia sanitaria.



A través de preguntas con respuestas de selección múltiple, dirigidas a padres de familia, estudiantes, directivos y profesores, se busca obtener un diagnóstico acerca del impacto de la pandemia del covid-19 en la comunidad educativa nacional.



Eduardo Salgado, director Ejecutivo de Ineval, indicó que quieren tener una ‘fotografía’, por ahora en lo socioemocional, más que en cuanto a conocimientos adquiridos, por ejemplo en matemáticas.



“Escuchamos que hay familias con tres hermanos, que comparten un celular o que no tienen acceso a Internet y que deben salir de su comunidad a otro punto, para que les llegue un mensaje de WhatsApp del colegio. Las autoridades de Educación requieren esta información para tomar decisiones, basadas en evidencias”.



Desde el miércoles 23 hasta el lunes 28, a las 18:00, 70 000 padres de familia y 70 000 estudiantes, habían llenado el formulario de la encuesta covid-19, dijo el titular de Ineval.



Al ingresar a www.evaluacion.gob.ec aparece una invitación para llenar la encuesta. Hay formato para estudiantes, directivos, familiares y docentes. A todos les preguntan el género, la edad, provincia en donde habitan, tipo de institución en donde estudian: pública, privada, fiscomisional y municipal.



En el país, hay 4,4 millones de estudiantes. Se busca llegar a la mayoría de familias.



En el cuestionario de los padres se registra el número de hijos que tienen; cuán afectados están en lo psicológico; si están bien para volver a la escuela; en el caso de los niños y adolescentes, uno de los ítems dice: ¿estudias en un lugar que te ayuda a concentrarte? Y cuando regreses a clases presenciales, ¿quién cuidará de ti cuando vuelvas de la escuela o colegio? Se puede escoger: abuelos, mamá, papá, tíos, hermanos, otros y nadie porque pasaré el tiempo solo.



Hace un par de meses, el Ineval aplicó una evaluación a profesores de educación media de la Sierra- Amazonía. Les preguntaron hasta dónde habían avanzado en conocimientos en materias como física, matemática y química.



“Algunos no lograron a revisar ciertos contenidos a raíz de la pandemia. Sus respuestas nos sirvieron para retirar ítems, que 50% de profesores no habían alcanzado a cubrir”, dice Salgado, en torno al Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES).



En octubre, el Ineval planea aplicar una segunda encuesta más larga, que indagará sobre cómo se involucra la familia en las actividades de clases, brechas escolares, prácticas educativas en el hogar, cuestiones de convivencia.



El examen Ser Estudiante, para chicos de cuarto, séptimo de básica y primero de bachillerato quedó para el 2021.