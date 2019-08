Encapuchados agredieron a mujer de escasos recursos para robarle el dinero que reunió en comida solidaria en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El domingo 21 de julio del 2019, Marcela (nombre protegido), de 48 años, organizó una comida solidaria para ayudar económicamente a su hermana que tiene graves problemas de salud por insuficiencia renal. Ese día, ella y su hija cocinaron seco de gallina, hornado y encebollado. Más de 30 personas acudieron a su casa, en el centro de Quito, para colaborar.

“Decidimos hacer la comida para mi hermana, de más de

60 años, porque vive en el campo y es muy pobre. Mi intención era de que por lo menos tenga algo para los pasajes”, manifestó la mujer en una entrevista con este Diario la mañana de este martes 6 de agosto del 2019.



A las 19:00 se terminaron los alimentos y logró reunir USD 320 en efectivo, que los guardó en una cartera. Su hija le ayudó a levantar las mesas, sillas y retirar las ollas en donde prepararon los platillos. La mujer cuenta que incluso invirtió los USD 190 del arriendo de su vivienda para comprar los ingredientes, bebidas y platos desechables. También le prestaron un poco de dinero.



Sin embargo, seis horas después, a la 01:00 del lunes 22 de julio, cuatro encapuchados rompieron las seguridades de su vivienda e ingresaron para quitarle lo que recaudó. A su hija le golpearon para que no gritara, le tomaron del cuello. A Marcela también le jalaron del cabello y la arrojaron contra la pared para neutralizarla.



Con la voz entrecortada, recordó que los agresores conocían cómo llegar a su casa y lo que tenía de dinero. “Yo creo que esas personas acudieron a comer temprano con nosotras y nos identificaron (...) Solo nos quitaron la plata, no se llevaron otras cosas”.



Tras el asalto, Marcela debe un mes de arriendo. “Estoy endeudada y no pude ayudarle a mi hermana”, contó mientras lloraba. “Durante el atraco, ellos me decían ustedes tienen el dinero y deben entregárnoslo. Estaban con la cara tapada”.



Asustada, ella les dijo que el dinero estaba en la cartera y lo sustrajeron. Tomaron los USD 320 y se huyeron rápidamente. Le amenazaron con hacer daño a su familia y no ha denunciado lo que ocurrió ante la Policía Nacional por temor a represalias.



Ahora, Marcela está endeudada y con su salario básico mensual aspira cubrir poco a poco las deudas pendientes y pagar el arriendo.