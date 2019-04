Empresas reparten más utilidades este 2019 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El monto promedio de las utilidades que entregan las empresas a sus trabajadores creció en un 8% este año, según un estudio realizado por la consultora Deloitte.

El Código de Trabajo dispone que las empresas paguen hasta el 15 de abril el 15% de sus utilidades líquidas. El 10% para sus trabajadores y el 5% para las cargas familiares.



Según el estudio realizado por Deloitte a 119 empresas, este año los empleados de las compañías que generaron utilidades recibirán, en promedio, USD 3 085. En el 2018 el monto fue de USD 2 855.



El año pasado, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), las empresas entregaron USD 1 392 millones en utilidades. Los sectores que lideraron la entrega de utilidades fueron: extracción de crudo, banca privada, ventas al por mayor, servicios petroleros y de gas y telecomunicaciones.



Gabriela Navarrete, gerenta de Deloitte Consulting, señala que el incremento del monto promedio de este año es conservador en relación con el año anterior, cuando el crecimiento fue del 26%. “Las empresas del sector comercial son las que han empujado este crecimiento, principalmente las de consumo masivo, automotriz y farmacéutico”, dijo.



En el 2019, de acuerdo con datos de la Bolsa de Valores de Quito, de los emisores que han reportado hasta ahora utilidades la mayoría son del sector de la banca.

La encuesta realizada a multinacionales y a firmas locales muestra que respecto del 2018, en este año las multinacionales reducirán las utilidades promedio en un 4%. En las nacionales el rubro crece 14%.



En Telefónica Movistar, una empresa de capitales españoles, por ejemplo, las utilidades de este año serán menores que las del 2018, dijo la empresa.



Movistar atribuye la reducción de los beneficios a factores como el crecimiento de servicios como las redes sociales, que no pagan impuestos locales, la situación de la macroeconomía del país y a las cargas regulatorias.



Empleados de esta empresa comentaron que una familia con cuatro cargas familiares recibió USD 600.



El informe de Deloitte también muestra que el promedio de utilidades que los empleados percibirán por cargas familiares en las multinacionales se reducirá en 19%, mientras que en las empresas nacionales se incrementará en 18%.



Carlos Carlosama, abogado experto en temas laborales, explica que es importante que los trabajadores conozcan sus derechos sobre este tema.



El Acuerdo 093 del Ministerio de Trabajo señala que hasta el 30 marzo de cada año los empleados tienen como plazo para notificar a la empresa sus cargas familiares: cónyuges y convivientes en unión de hecho reconocida, hijos menores de 18 años, además de hijos con discapacidad.



Si no lo hicieron en ese plazo, no podrán acceder al beneficio del 5% de la utilidad.



Explica que en casos en que se produce un divorcio o separación, el empleado debe actualizar su estado civil en la cédula y notificar a sus empleadores en ese plazo.



Otra de las dudas de los empleados gira en torno a los casos en los que dos empleados casados laboran en una misma empresa y sean padres. En este caso deberán ser considerados de manera individual para el pago del 5% de utilidad.



Los exempleados que hayan laborado en el período en el que se generaron las utilidades también tienen derecho a percibir esto rubro.



La empresa debe entregar a sus excolaboradores el beneficio en un plazo de 30 días. Si no logra contactar al exempleado, la firma debe depositar el dinero en una cuenta bancaria y comunicar a través de un periódico, que el dinero está disponible en esa cuenta.



Si transcurrido un año el dinero no se cobra, el monto debe ir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



Este es un mes en el que las casas comerciales y de vehícu­los realizan promociones para que los empleados inviertan sus utilidades en la compra de bienes de consumo. En Akí, por ejemplo, hasta el 30 de abril está vigente la campaña Rebajazos, para artículos tecnológicos y de línea blanca. En 1001 Carros, por su parte, hasta mañana (sábado 13 de abril del 2019) hay precios promocionales para 300 vehículos.



Desde marzo del pasado año, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, quedó sin efecto el límite de 24 salarios básicos a las utilidades que reciben los trabajadores. El techo comenzó a aplicarse, para las utilidades del año fiscal 2016.