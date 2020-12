Entrega de bonificaciones y canastas navideñas se recortó o eliminó en las empresas; priorizan pago de décimo

La entrega de bonificaciones extras y canastas navideñas se revisará en las empresas debido la situación económica que afrontan en este año.

La iliquidez de algunos sectores por las bajas ventas y la desaceleración económica provocada por la pandemia hace que las firmas barajen la opción de eliminar o disminuir los beneficios extras que, tradicionalmente, brindan a sus colaboradores en este mes de diciembre.



La tienda de ropa para la que labora Ariana Lam, en Machala, eliminó la entrega de un bono navideño de USD 150. Ella esperaba destinar esos recursos a pagar exámenes de salud de su padre. En una reunión, el propietario del negocio explicó a toda la plantilla que la economía del negocio no da para seguir con este beneficio, pero ratificó que cubrirá el ­decimotercer sueldo de forma puntual.



A Elena Ayala, en cambio, a inicios de noviembre le notificaron que no recibirá canasta, sino una tarjeta para la compra de un pavo y una funda de caramelos para su hijo de 2 años.



En el 2019, el primer viernes de diciembre la empresa le entregó una canasta, un brazo de cerdo, juguetes y un bono.



Carlos Zaldumbide, director de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), dijo que la prioridad para el sector productivo este año es cumplir con el pago de obligaciones como salarios y el decimotercero, que se cancela hasta el 24 de este mes.



“Hay que tomar en cuenta que empresas han cerrado y las que han quedado abiertas, por las pérdidas, redujeron costos y gastos en su operación, entre ellos las bonificaciones”, dijo.



Según un estudio de la consultora Deloitte, en el 50% de 108 empresas del sector industrial, comercial y de servicios del país se eliminó la entrega de bonificaciones anuales y en el 14% se los disminuyó.



Esos tres sectores son también los que más caídas en la facturación tuvieron entre enero y septiembre de este año, según la CCQ. Solo en la actividad comercial, el gremio proyecta pérdidas de alrededor de USD 17 000 millones hasta el cierre del 2020.



La revisión de gastos en las empresas será recurrente en estos meses, dijo Roberto Estrada, socio de Deloitte. Sin embargo, detalló que quienes desean mantener estas iniciativas, pese a la situación, se inclinarán por la entrega de productos básicos de la época, como pan de Pascua o algún juguete; y las que tengan más posibilidades, un pavo.



Estrada no descartó la posibilidad de que aquellos sectores que vieron una recuperación en el último trimestre destinen parte de sus ingresos a la entrega de aguinaldos.



Oriflame, marca que comercializa artículos de belleza personal, mantendrá la entrega de canastas, tarjetas para la compra de pavos y créditos en supermercados para sus colaboradores, dijo la coordinadora de Recursos Humanos de la firma, Patricia Aguirre.



La empresa Basesur, que importa y comercializa frutas, levantará el tradicional mercadito de alimentos a bajo costo para sus trabajadores, aparte de la entrega de tarjetas para compras en supermercados.



Pese a los esfuerzos de las firmas, las grandes cadenas de supermercados registran una contracción en la demanda de canastas y tarjetas de regalo.



La oferta de estos artículos en la percha va desde USD 9,99 hasta USD 159,99.



Para la Corporación Favorita, en años anteriores la venta de este tipo de artículos iniciaba en octubre y se impulsaba con mucha fuerza desde la segunda semana de noviembre.



“En este año, el comportamiento de los consumidores se inclina por las alternativas que contienen productos de la canasta básica y son más ­económicos”, aseguró el grupo corporativo.



Además, las compañías han adoptado nuevas modalidades de entrega de beneficios para empresas que están en teletrabajo. En Tía, por ejemplo, se recibe de las empresas un listado con el número de cédula de los trabajadores y el cupo de ­compras que se asigna para sus colaboradores.



De esta manera, los empleados se pueden acercar a cualquiera de las sedes a realizar las adquisiciones de acuerdo con el beneficio recibido.