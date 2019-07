Dos empresas compiten por el nuevo contrato para recolección de basura en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El plazo para presentar las ofertas para el manejo de basura en Guayaquil llegó a su fin este martes 30 de julio del 2019. En este proceso, dos las compañías compiten por alcanzar el contrato municipal para la recolección de basura, el transporte y la disposición final.

Actualmente, la recolección de basura es efectuada por Puerto Limpio, un consorcio integrado por Valango e Hidalgo & Hidalgo, firmas que ahora por separado están en la competencia para ganar el nuevo contrato. Actualmente, Puerto Limpio mantiene funciones prorrogadas tras la finalización de su contrato en octubre del 2017.



“Entre el 9 y 15 de agosto tendremos un resultado final. Y eso depende mucho, no solo de la condición económica que las compañías están ofertando, sino sobre qué incluye esa oferta, no solo en recolección, sino en la transportación y disposición final de la basura en Guayaquil”, afirmó la alcaldesa Cynthia Viteri.



La funcionaria explicó al mediodía de este 30 de julio del 2019 que dan un paso más allá del relleno sanitario. Ahora se busca que la basura que se deposita en el relleno sanitario se utilice para producir energía. El presupuesto de este nuevo contrato es de USD 444 millones por 7 años.



“Ya nos hemos reunido con varias empresas internacionales que están dispuestas, inclusive a invertir ellos en la producción de energía con los desechos que produce Guayaquil y sin que a Guayaquil le cueste”.



Esto va ligado a la Isla Puná. Se prevé convertirla en un símbolo de protección y mejora del medio ambiente. “Ya empezamos los estudios para poner en Puná, no solamente el sistema de recolección, sino el tratamiento y la disposición final y la generación de energía”.



A inicios de junio pasado, el Municipio de Guayaquil decidió volver a subir al portal de Compras Públicas el proceso para contratar a la empresa que se encargue de la prestación de servicios públicos de recolección, barrido y limpieza de vías públicas y transporte de desechos sólidos no peligrosos.