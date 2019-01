19 empresas están autorizadas para ofrecer servicios de medicina prepagada en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Superintendencia de Compañías emitió una alerta para los afiliados y usuarios de empresas de medicina prepagada. Así, señaló que en Ecuador hay 19 empresas autorizadas para emitir contratos de servicios de atención integral de salud.

Se trata de: Asisken Assistencia Médica S.A., Best Doctors S.A., Bluecard Ecuador S.A., BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A., Compañía de Medicina Prepagada Inmedical Medicina Internacional, Confiamed S.A., Ecuasanitas S.A., Latina Salud Compañía de Medicina Prepagada S.A. Latina Salud, MED- EC S.A., Medicina para el Ecuador Mediecuador Humana S.A., Medicina Prepagada Cruz Blanca S.A., Mediken Medicina Integral Kennedy S.A., Plan Vital Vital Plan S.A., Plus Medical Services S.A. Ecuatoriana de Medicina Prepagada, Primepre S.A., Saludsa Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador, Sermedipre Servicio de Medicina Prepagada S.A., Transmedical Health Systems S.A. y Vumilatina Medicina Prepagada S.A.



Según el aviso de la Superintendencia de Compañías, aquellas empresas que no conformen parte de este listado no pueden comercializar contratos de servicios de atención integral de salud prepagada y de asistencia médica. La Superintendencia ha iniciado procesos de disolución y liquidación forzosa de las empresas no registradas en esta circular y queda prohibido bajo prevenciones de ley, continuar captando contratos de servicios de atención integral de salud prepagada.