Encuesta expone que el 92% de empresas no tiene previsto subir sueldos en el 2021

Un estudio sobre remuneraciones en el país estima que el próximo año no habrá un incremento salarial en la mayoría de empresas, a consecuencia de la crisis económica y la incertidumbre por la pandemia.

La firma consultora PwC Ecuador presentó este miércoles 18 de noviembre de 2020, los resultados de la encuesta realizada a 300 empresas, de distintos tamaños y actividades.



Apenas el 8% de las organizaciones consultadas (24 sociedades) tiene planificado aumentar la remuneración de sus colaboradores en el 2021. El promedio de incremento estimado es del 0,40%.



En este grupo están compañías que pertenecen a los sectores menos afectados por la pandemia: farmacéutico, supermercados, multinacionales, entre otros.



Por otro lado, el 42% de las compañías consultadas respondió que no tienen previsto hacer incrementos en el 2021 y el 50% todavía no ha definido su postura.



En el 2019, el 25% de las empresas participantes en la encuesta ya había definido que sí iba a realizar un aumento el siguiente año.



Durante el 2020, el 26% de organizaciones elevó el sueldo de sus empleados, la mayoría lo hizo antes de la pandemia, entre enero y marzo.



Beneficios para trabajadores se redujeron



En este año también ha habido una contracción de la masa salarial -remuneración, bonos y beneficios extras- en un promedio del 0,83% en Quito y del 0,54% en Guayaquil. Las empresas han optado por eliminar o modificar los esquemas de pagos y beneficios monetarios.



Carlos Loaiza, socio de PwC, manifestó “no se ve prudente o viable” efectuar un alza salarial el próximo año, porque existe una contracción del consumo y no hay certeza sobre cuándo llegará una vacuna para el coronavirus, entre otras razones.



A propósito del análisis en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) para fijar el salario básico del 2021, Loaiza comentó que se espera una definición técnica y no política.



El (CNTS) tiene hasta el 20 de noviembre para establecer la remuneración básica. Si no hay consenso entre empleadores y trabajadores, el Ministerio de Trabajo deberá determinar el valor con base en una fórmula que contiene indicadores técnicos como inflación, evolución de empleo informal, productividad, etc.

Si el resultado de ese cálculo es negativo, el salario se mantendrá igual, en USD 400.