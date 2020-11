Empresas de agua y luz ofrecerán facilidades de pago para evitar cortes luego del 12 de noviembre del 2020 

La Ley de Apoyo Humanitario señala que no se deberá suspender los servicios de agua, luz y telecomunicaciones por falta de pago "mientras permanezca vigente el estado de excepción y hasta por dos meses después de su terminación".

Con base en este artículo, las empresas de servicios básicos han determinado reanudar los procesos de recuperación de cartera vencida luego del 12 de noviembre del 2020, pero en diferentes días del mes. Además, anuncian planes especiales para que los clientes se pongan al día en sus pagos.



En CNEL EP, que provee energía eléctrica en Guayas, El Oro, Los Ríos, entre otros, dijo que reactivará sus procesos internos para empezar a cobrar consumos en mora a partir del lunes 16 de noviembre del 2020.



Pero esto no significa que inmediatamente desde esa fecha hará los cortes de servicio. Según CNEL, antes de comenzar con la suspensión del servicio, primero informará los valores impagos mediante notificaciones y "luego se analizará la continuidad de las siguientes acciones autorizadas para lograr el pago de los consumidores".



En tanto, la Empresa Eléctrica Quito informó que comenzará a suspender el servicio a los clientes en mora desde el viernes 13 de noviembre del 2020.



En cuanto al servicio de agua potable, Interagua, en Guayaquil,

informó que desde inicios de octubre ha comunicado a los usuarios los montos que adeudan y las facilidades de pago.



La suspensión del servicio por deudas se retomará a partir del sábado 14 de noviembre del 2020.



En la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), en cambio, se indicó que desde el domingo 15 de noviembre del 2020 se podrían retomar los procesos para suspensión de servicio por no pago, de acuerdo a lo discutido con su Departamento legal.



Sin embargo, la empresa analiza mecanismos para no hacer los cortes inmediatamente. "La idea es justamente evitar una suspensión, más bien llegar a un acuerdo de pago con los clientes", contó Armando

Cifuentes, gerente comercial de Epmaps.



Las empresas que ofrecen servicios de Internet y telefonía, en cambio, comenzaron los cortes en el servicio desde septiembre pasado, amparadas en el reglamento de la Ley Humanitaria, que les daba esta posibilidad.



Las facilidades



La Ley dispuso que las empresas que proveen estos servicios ofrezcan desde julio del 2020 un diferimiento automático en doce cuotas de los valores que se hayan acumulado. No obstante, los clientes pueden acordar otras formas de pago excepcionales que cada empresa ha diseñado.



CNEL, que realizó diferimiento automático de las deudas de 1,6 millones de clientes, informó que se pueden solicitar hasta marzo del 2021, convenios de pago de hasta 36 meses.



El ente trató de reducir los requisitos y simplificar el proceso para hacer estas solicitudes. Por ejemplo, el porcentaje de pago inicial requerido para llegar a acuerdos se redujo y ya no hay necesidad de tener un garante.



La Empresa Eléctrica Quito hizo el diferimiento automático de las deudas de 367 000 clientes. El ente detalló que otras facilidades de pago y acuerdos se analizarán de acuerdo al caso de cada cliente y se puede solicitar mediante la aplicación EEQ Móvil y el sitio web de la empresa.



En Interagua, en tanto, se ofrecerán facilidades de pago especiales hasta diciembre. Los usuarios en mora que paguen toda su deuda recibirán un descuento del 10% que se reflejará en la siguiente factura.



También pueden suscribir un convenio de pago con cuota inicial del 30% y el saldo diferido a tres meses. En este convenio los clientes tendrán la posibilidad de recibir un descuento del 50% de su última cuota de convenio, si no presentan retrasos en los pagos.



Además, pueden suscribir un convenio de pago con cuota inicial del 30% y el saldo a seis meses, con la posibilidad de recibir un crédito por la sexta cuota si no presentan retrasos en los pagos.