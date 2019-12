Empresarios piden mantener el salario; trabajadores buscan alza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La primera de dos reu­niones para definir cuál será el salario básico unificado (SBU) para el 2020 tendrá lugar este martes 17 de diciembre del 2019, en Quito. Sindicatos y empleadores fueron convocados por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) para debatir sus propuestas.

Los empresarios llegarán al encuentro con la postura de no realizar ningún incremento y mantener la remuneración vigente de USD 394.



Por el lado de los trabajadores, algunas organizaciones prefieren esperar a la reunión del Consejo para después establecer una postura; mientras tanto, otras agrupaciones plantean un alza de USD 20.



Si no se logran consensos entre las dos partes, el tema será resuelto por decisión del Ministerio de Trabajo, como sucedió el año pasado.



Para los empleadores no hay sustento técnico que justifique dar paso a un aumento, por mínimo que sea. Citan que varios indicadores y proyecciones dan cuenta de que la situación del país no va por buen rumbo.



Por ejemplo para el próximo año, en el Presupuesto General del Estado (PGE) se estima una tasa de inflación del 0,84%. Además, en un reciente estudio, la Cepal pronostica que el Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano decrecerá el 0,2% este año.

Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Productividad (CIP), agrega que las ventas del sector manufacturero cayeron alrededor de USD 850 millones durante este año, y la productividad también se vio comprometida.



“Las cifras nos dicen que la economía no va bien. Y, al no ir bien, el deterioro del empleo pleno ha sido del 1,5%, lo que quiere decir que si se incrementan los salarios de una forma antitécnica, el empleo pleno podría ponerse en riesgo”, reflexionó Zambrano.



No existen las condiciones para elevar el salario, sostiene Luis Eduardo Naranjo, técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) e integrante del Consejo de Trabajo y Salarios.



De no llegar a un acuerdo con los empleados, Naranjo plantea que el Ministerio de Trabajo defina el monto tomando en cuenta las bajas perspectivas de inflación y productividad del 2020.



Para Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y quien también es parte del Consejo, no existen los fundamentos para pensar en un alza salarial en el mercado laboral. Y, más allá de eso, el directivo cree que se requiere de forma urgente aprobar las reformas que flexibilicen la contratación.



De lo contrario, asegura De la Torre, el panorama económico se mantendrá deprimido.



Los empresarios tampoco estuvieron a favor de subir el salario básico para el 2019. En diciembre de ese año pidieron que quedara en USD 386.



Entre sus razones figuraban el impacto en los costos de la contratación de mano de obra y el alto peso que representa este rubro dentro de los procesos de producción.



A los dirigentes sindicalistas no les sorprenden las reacciones de los empleadores e insisten en que se debe hacer un cálculo que contribuya a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.



La Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), que forma parte del Consejo de Trabajo, planteará que la elevación sea de USD 20.



La propuesta nace de la sugerencia que en octubre pasado hizo el presidente, Lenín Moreno, de aumentar esa cantidad a la remuneración como medida de compensación por el retiro de los subsidios a los combustibles, explicó Édgar Sarango, presidente de la CTE. El gremio hizo la propuesta pese a que los subsidios finalmente se mantuvieron.



Sarango insistió en que el incremento debe reflejar la voluntad de ayudar al fortalecimiento de la economía, par­ticularmente a los trabajadores del sector privado.



Otra opción que da la Confederación es que a través de un Decreto Ejecutivo se fije un porcentaje específico de alza salarial para todos los años.



Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reservará su propuesta hasta que concluya la primera reu­nión del Consejo.



Richard Gómez, vicepresidente de la Central, comentó que el análisis debe regirse a los lineamientos esbozados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen que ver con el índice de productividad, la tasa de inflación y la brecha existente entre el SBU y la canasta básica.



“La dinámica que hemos manejado en el Consejo es que sea el Ministerio el que nos informe cuáles son los datos técnicos y podríamos discutir en esa reunión o replantear la propuesta en la siguiente sesión a fin de encontrar un acuerdo”, señaló el vocero.



Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) tiene previsto ofrecer una rueda de prensa hoy, a las 10:00, en la que informará la propuesta que llevará al Consejo.



El FUT ha sido un duro crítico del organismo y en constantes ocasiones sus dirigentes, Mesías Tatamuez y José Villavicencio, han pedido una reestructuración del ente.



El último incremento del salario básico aprobado por el CNTS fue de USD 8. En diez años, desde el 2008 hasta el 2019, esta remuneración creció en USD 194.



Un estudio de Deloitte Consulting, publicado el 10 de diciembre pasado, proyecta que el alza salarial para el 2020 sería de USD 1 al mes.



Para llegar a esa cifra se tomaron en cuenta, según el estudio de la consultora, cuatro elementos: la canasta básica familiar, la tasa de inflación, el PIB y el SBU vigente.



Según el informe, aparte del salario básico unificado, la mayoría de las 191 empresas encuestadas prevé subir los salarios en un promedio del 2,5%.



En contexto



En el 2018, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios ofreció tratar el tema salarial a lo largo del 2019. Sin embargo, el tema no ha sido analizado en las cuatro reuniones mantenidas en el año. En esas sesiones se dio prioridad a las reformas laborales.