Empresarios proponen congelar salarios para el próximo 2019

Empleadores y trabajadores se reunirán este miércoles 19 de diciembre de 2018 por segunda y última vez en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios (CNTS) para definir el alza del salario básico unificado.

El sector empleador llegará a esta cita con la propuesta de mantener en USD 386 el salario para el siguiente 2018.



El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) expuso el pasado martes 18 de diciembre de 2018 dos razones que sustentan su decisión. La primera es el impacto en los costos de la contratación de mano de obra, que no ha permitido mejorar las cifras de empleo adecuado.



Patricio Alarcón, presidente del CEE, señaló que el empleo adecuado pasó de 47,8%, en septiembre 2014, a 39,6% en septiembre de este 2018. “Frente al deterioro económico de los últimos años, el ajuste en el mercado laboral se ha manifestado principalmente en el subempleo”, dijo.



Además, afirmó que para garantizar el empleo adecuado hay que trabajar en la sostenibilidad de las empresas.



La segunda razón es el alto peso que representa la mano de obra dentro de los procesos de producción.



Por ejemplo, dentro de la industria camaronera, la mano de obra representa el 20% de los costos de producción.

Para dar un valor agregado en esta industria se requiere más personal, pero los costos de contratación no se pueden plasmar en el valor final del producto, ya que resta competitividad frente a la oferta de otros países, explicó José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura.



Por esta razón, para Camposano es importante que el Gobierno considere la propuesta de moratoria en el incremento del salario básico para el 2019.



En el lado de los trabajadores hay una visión diametralmente opuesta. En la reciente reunión del CNTS pidieron un alza al menos del 12%.

Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lamentó que el sector empresarial tenga una posición de no respaldar el incremento salarial.



“El Gobierno ha cedido a los empresarios con la Ley de Fomento Productivo, la eliminación de la Ley de Plusvalía, la eliminación de aranceles y otros beneficios. Y no es posible que las empresas digan que siguen en pérdida”, dijo Chica.



Para José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el incremento es necesario para achicar la brecha entre los ingresos que perciben los empleados y el costo de la canasta básica.



El titular de Trabajo, Raúl Ledesma, dijo ayer que llegará a la reunión en el CNTS con una propuesta técnica para ambos sectores. Si no hay un acuerdo, el Ministerio definirá el alza.



El Ministro ya había dejado entrever la semana pasada que era partícipe de un incremento al señalar la importancia de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores para la reactivación de la economía.



Señaló que los empleadores podrían tener compensaciones a fin de que un alza salarial no afecte a su competitividad. Entre ellas, reducir el valor de las tarifas eléctricas.



Esta iniciativa no convence a sectores como el bananero. El gremio de productores y exportadores de banano de Ecuador señaló que los salarios de sus trabajadores representan el 56% de los costos de producción. Mientras que el insumo al diésel o su reemplazo por electricidad es del 3%.



Añadieron que los insumos agrícolas, que son el 25% de los costos, ya tienen incentivos como exoneración de aranceles. Para Richard Salazar, administrador de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, el incremento de salario en los últimos años se ha realizado de “manera menos técnica y más política, lo cual ha inflado el costo de producción”, dijo.



La propuesta de este gremio es que el alza del SBU sea con base en el porcentaje de inflación anual, que hasta noviembre pasado fue de 0,35%.