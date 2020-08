Empresarios, políticos y analistas califican como positiva la alianza Creo-PSC para la Presidencia

LEA TAMBIÉN

La decisión del PSC de declinar la precandidatura de Cristina Reyes para la Presidencia de Ecuador y apoyar a Guillermo Lasso, es calificada como positiva por representantes del sector político y empresarial del país.

Varias personalidades contaron a este Diario sus impresiones frente a la noticia de cara a los comicios del 2021.



Paola Vintimilla, exasambleísta del PSC y excandidata para la Alcaldía de Quito, agradeció el desprendimiento de Reyes. “Demuestran, junto al abogado Nebot, su compromiso con el país”.



También el legislador socialcristiano, César Rohón, resaltó que la decisión de las dos organizaciones demostró que se colocó “primero a la Patria” antes que los intereses personales o rencillas del pasado. Esto último en referencia a las diferencias políticas y personales entre Lasso y el líder de la lista 6, Jaime Nebot.



En el sector empresarial también hubo reacción. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que Ecuador fue testigo de una gran noticia para la democracia. “Impulsa una reactivación de la economía la consolidación de apoyos en la candidatura de Guillermo Lasso”.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, afirmó que se generan esperanzas en el marco de que se pueda generar un cambio de modelo económico y también dijo que hay más oportunidad para llegar a una segunda vuelta. “Veamos si los votos son endosables, esa es mi mayor preocupación”.



Reyes dijo, tras hacerse pública la alianza, que su decisión responde al momento “de horas oscuras” que vive el país, por lo que eran necesarios los compromisos.



“He decidido, sin ningún condicionamiento ni exigencia de mi parte, retirar mi precandidatura a la Presidencia de la República del Ecuador al igual que lo hicieron otros actores de parecidas tendencias. En esta hora de la patria los renunciamientos y sacrificios son necesarios”.



Sin embargo, el acuerdo no contempla unidad en las listas de asambleístas nacionales, provinciales, del exterior, ni el Parlamento Andino.



El exvicepresidente del país, Alberto Dahik, afirmó que todo lo que conlleve a unificar candidaturas, propósitos y tendencias es saludable para la Nación porque no es lógico que existan 19 binomios. “Eso suena a locura, no suena a dignidad política”.



No obstante, Dahik indicó que en el caso de la alianza 21-6 se convierte ahora en un frente para contrarrestar al correísmo. “Es incuestionable que un retorno de la revolución ciudadana daría al país certidumbre de que estaríamos en al fin”.