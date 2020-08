¿Es empresario y necesita liquidez? Hay cuatro opciones de financiamiento para reactivar o emprender

LEA TAMBIÉN

Un estudio de Deloitte presentado el pasado 10 de agosto del 2020 muestra que una de las principales preocupaciones de los negocios ecuatorianos en los meses de pandemia ha sido la liquidez.

Si está enfrentando problemas económicos para mantener la nómina de empleados, pagar a proveedores y otras obligaciones, acceder a un préstamo puede ser una alternativa que le dé un respiro y le permita mantener a flote su negocio.



También puede animarse y comenzar un nuevo negocio desde cero.



Sonia Zurita, especialista en finanzas personales y docente de la Espol, señala que en medio de una crisis económica, endeudarse para emprender una actividad productiva es una buena idea, porque el dinero ayudará a la persona a generar nuevos ingresos. Lo que nunca es recomendable, añade, es no tener ingresos y endeudarse solo para usar el dinero en gastos del día a día.



Estas son cuatro alternativas de financiamiento que están disponibles en el país para emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas



Fondo Reactívate Ecuador



Se trata de un fondo con USD 500 millones que ofrece créditos exclusivamente a negocios que lleven funcionando un mínimo de dos años y que pertenezcan a los segmentos: microempresa, pequeña y mediana empresa.



El Fondo está operativo desde el pasado 25 de mayo del 2020 y es liderado por el Ministerio de Finanzas.



Los créditos se otorgan a través del Banco del Pacífico, con tres años de plazo, seis meses de gracia y una tasa de 5%.



Los montos a los que puede acceder varían de acuerdo al tamaño de la empresa. Las microempresas pueden acceder a montos de entre USD 500 y USD 30 000, las pequeñas empresas pueden pedir préstamos de hasta USD 300 000 y las medianas empresas pueden obtener montos de hasta USD 500 000.



Según el Ministerio de Finanzas, se han aprobado 2 642 créditos que totalizan un monto de USD 106,21 millones, hasta el 13 de agosto del 2020.



De las operaciones aprobadas, el 35,4% corresponde a microempresas, 50,4% a pequeñas y 14,2% a medianas.



Entre los requisitos que pide Banco del Pacífico está presentar documentación que demuestre que el negocio tenía un buen funcionamiento antes de la emergencia sanitaria. El banco evalúa la información del negocio con corte al 31 de diciembre del 2019.



También se evaluará información que demuestre una disminución de ventas durante la emergencia.



La información del buró de crédito será parte de la evaluación crediticia, pero este proceso no será impedimento para ingresar la solicitud vía web.



Crédito quirografario "emergente" del Biess



Desde marzo del 2020 el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) ofrece a los afiliados y jubilados el préstamo quirografario "emergente", con tasas de interés preferenciales que pueden ir de 6,5% a 8,5%.



El préstamo se puede pagar en plazos de uno a nueve meses y tiene un período de gracia de tres meses.



La solicitud se realiza en línea a través del portal del Biess. La entidad destinó USD 100 millones para este producto especial. Hasta ahora se han entregado USD 60 millones de ese monto.



Algunos de los requisitos para acceder a este préstamo son: tener mínimo 24 aportaciones, su empleador no debe estar en mora con el IESS, tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS, no tener crédito en mora con el IESS o Biess, entre otros. En el portal web del ente podrá conocer más detalles.



Fondo Emprende: Ecuador productivo



El Ministerio de Producción lidera el Fondo Emprende: Ecuador Productivo. La iniciativa gubernamental asignó desde junio del 2020 USD 10,05 millones para impulsar la innovación productiva a través de la creación de nuevos emprendimientos, maduración y expansión de negocios.



El fondo tiene dos componentes. Uno es el capital semilla para micro, pequeños y medianos negocios que tengan emprendimientos innovadores. Para este sector está disponible un monto de USD 8,05 millones del fondo.



Otro componente es el capital para negocios que quieren expandir sus empresas. Para este segmento se ha dispuesto USD 2 millones.



Los interesados pueden aplicar hasta noviembre del 2020.



El fondo prioriza a los negocios de áreas como alimentos, biotecnología, confección, calzado, energías renovables, metalmecánica, turismo, tecnología, entre otros.



Para ser parte del fondo, el interesado debe registrarse, seguir una capacitación, subir un video para presentar su idea y entonces podrá postular. El proceso se puede realizar a través de este portal.



Pyme Expréss



Este crédito que ofrece la Corporación Financiera Nacional (CFN) se creó para financiar capital de trabajo para personas naturales y jurídicas con un buen comportamiento crediticio y en proceso de expansión para su operación en el corto plazo.



Según el ente, la aprobación se da en cinco días.



Aunque este producto financiero existía antes de la emergencia sanitaria,CFN detalló que en época de pandemia el crédito ha ayudado a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a obtener recursos para ponerse al día en el pago a sus trabajadores, regularizar sus pasivos con el IESS y otras instituciones. Las solicitudes además han servido para capital de trabajo y sostener el empleo, dijo el ente.



El monto máximo al que pueden acceder las pymes es USD 150 000, y el plazo de pago puede ser de 12 a 18 meses. La tasa máxima referencial para las pymes es 11,8%.



Este crédito está destinado negocios con proyectos en marcha y con ventas anuales superiores a USD 100 000 hasta USD 5 millones, que cuenten con un patrimonio igual o mayor a USD 30 000. Para conocer más requisitos y los pasos a seguir para hacer su solicitud visite este sitio web.