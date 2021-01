Los empresarios hoteleros de Atacames califican al feriado como pésimo por la baja presencia de turistas

El malestar es visible entre los dueños de los hoteles del cantón Atacames, en Esmeraldas, por la baja concurrencia de turistas durante los tres días del feriado de Año Nuevo en los balnearios.

La restricción de movilidad y el cierre de las playas en los días claves ahondaron más la crisis del sector turístico del sur de la provincia y frenaron una posible reactivación.



Quejas y malestar fueron las primeras reacciones de los dueños de hoteles y restaurantes del balneario de Atacames tras evaluar el feriado que, a su juicio, ha dejado más pérdidas económicas.



El presidente de la Cámara de Turismo de Atacames, Eddy Gómez, aseguró que entre los empresarios se analiza una demanda contra el Estado por el perjuicio causado. Este tema que se discutirá el lunes 4 de enero del 2021 en una reunión con los empresarios de la hotelería.



Se estima que unas 2 500 personas llegaron a los cinco balnearios de Atacames durante el feriado, con un poco más de asistencia el sábado 2 de enero cuando se levantaron las restricciones en la playa.



Sara Moyano, expresidenta de la Cámara de Turismo de Atacames y propietaria de Hotel Cayapas, calificó como lamentable lo que ocurre con el sector turístico, que va en caída libre.



“No sabemos qué vaya a pasar, cuando estamos a más de un mes de uno de los feriados más importantes, como es el de Carnaval”, señaló Moyano.



La expresidenta comentó que este año ha sido imposible poder hablar de una reactivación económica, porque desde agosto que se reabrieron las playas no ha podido levantarse la actividad hotelera por la ausencia de turistas.



En Atacames, de los 400 hoteles que estaban operativos, apenas 130 lograron abrir sus puertas en agosto y el resto pensó hacerlo hasta finales de año, pero no lo pudo efectuar.



Por ejemplo, Paola Guzmán, dueña del hotel Elicios de Atacames, decidió cambiar de actividad económica y cerrar sus puertas hasta que mejore la situación. Ella fue una de las que abrió en agosto de este año, pero la baja presencia de turistas hizo que volviera a cerrar y suspender a sus cuatro empleados.



Los integrantes de la Cámara de Turismo de Atacames se reunirán para tomar medidas y ver cómo enfrentar el próximo feriado de Carnaval.



En ese sentido, el presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas, Víctor Orellana, advirtió con tomar medidas, porque la banca pública no está tomando en cuenta la situación de su sector y se exigen los pagos de los créditos recibidos para reactivarse o los que fueron entregados para infraestructura.