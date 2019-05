La empresa china Harbin inicia la reparación en el Coca Codo Sinclair

LEA TAMBIÉN

Los trabajos para reparar las fisuras de los distribuidores de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se iniciarán este 20 de mayo del 2019. Harbin, la empresa fabricante de estos equipos, empezará las intervenciones en la Unidad 8, de esta planta.

Expertos de Alemania, España y China, que pertenecen a la firma alemana Tüv Süd -contratada por la constructora Sinohydro-, supervisarán la primera fase de la reparación de las fisuras en los distribuidores. Estos equipos (distribuidores) son unas estructuras que receptan el caudal que viene con fuerza, tras caer 620 metros desde un embalse y luego por una tubería de presión.



Las primeras actividades que se ejecutarán corresponden a ensayos no destructivos en el distribuidor de la Unidad 8, informó la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), este 17 de mayo del 2019 mediante un comunicado.



Luego se seguirá cumplimiento con otros procesos. Harbin Electric International (fabricante de las estructuras) y la Celec revisaron, el15 de mayo pasado, la agenda de trabajo que se desarrollará en las próximas semanas.

Técnicos de Sinpohydro realizan la limpieza del Distribuidor 8, previo a los trabajos en la central Coca Codo Sinclair. Foto: Cortesía Celec



Con estos procedimientos, la Celec “se asegura de que las fisuras detectadas en los distribuidores de la hidroeléctrica sean reparadas de tal forma que se garantice la vida útil (50 años) de la central conforme a lo acordado con la constructora Sinohydro”, enfatizó la entidad.



Además, estas reparaciones serán parte los requisitos previos que debe cumplir Sinohydro para la recepción final de la obra, que se encuentra pendiente.



En los distribuidores de esta central se han identificado alrededor de 7 648 fisuras. Este problema se produjo, porque Sinohydro empleó materiales no homologados para construir los ocho distribuidores de esta hidroeléctrica, y no aplicó procedimientos técnicos para soldar las fallas encontradas en el 2014, según una auditoría que realizó la Contraloría General del Estado a este proyecto entre 2015 y 2018.



La intervención que ejecutará la china Harbin no es la primera. Sinohydro ha reparado estas fallas en dos ocasiones, en el 2015 y el 2018, debido a que la presencia de estas fallas es recurrente.



Incluso, la empresa Consulting Inspection Services (CIS), que evaluó el estado de los distribuidores en el 2015, antes de la entrada en operación de esta hidroeléctrica, advirtió también en un informe que “mientras la fuente del problema no sea arreglada, se espera haya posteriores agrietamientos en otras áreas no inspeccionadas”.