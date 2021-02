Trabajadores de la Empresa Eléctrica exigen cambios en proyecto impulsado por Municipio de Ambato

Un grupo de personas entre empleados, trabajadores y jubilados de la Empresa Eléctrica realizaron un plantón en las afueras del Municipio de Ambato el martes 2 de febrero del 2021.

Se oponen a la reubicación de los cubículos del mercado de las Flores. El proyecto de regeneración urbana Bicentenario ‘Boulevard de las Flores’, es impulsado por el Municipio local.



Según ellos, los locales taparían la fachada y los ingresos al complejo de edificios galardonados con el premio Ornato y de una Bienal de Arquitectura. Eso afectará a la seguridad de los clientes y peatones que cruzan por el sector.



Una delegación fue recibida en el pleno del Concejo Cantonal. Allí los ejecutivos de la Empresa Eléctrica pidieron que se realice un alcance al proyecto que está adjudicado para su construcción a la Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato (UTA).



Marlon Torres, asesor Jurídico de la Empresa Eléctrica, dijo que el plantón es en defensa de la seguridad de los clientes por la pretendida construcción del mercado de las flores.

“Los cubículos que se pretende construir afectará en una emergencia, debido a que no podrían evacuar en forma inmediata. Hay cientos de personas que van a realizar trámites, cancelar sus facturas y se convertirá en un mercado y habrá caos vehicular y peatonal”, mencionó Torres.



Explicó que no se oponen al proyecto, pero están en desacuerdo con la ubicación de los quioscos. Semanas atrás presentaron un proyecto alternativo al Cabildo para el mejoramiento de la zona, como contribución de la Empresa Eléctrica a la ciudad, pero se dejó de lado. “El proyecto Bicentenario no fue socializado con todos los sectores. Se presentó la propuesta cuando ya estaba lista, por eso pedimos trabajar en conjunto y que se acoja nuestro proyecto”.

De acuerdo a un informe del Cabildo el proyecto recoge e incluye todas propuestas realizadas por los directivos de los vendedores de flores, barriales, comerciantes y los funcionarios de la Empresa Eléctrica. El estudio plantea devolver el espacio para el peatón.



El plan consiste en la construcción de 2 paradas multimodales equipadas con cámaras de seguridad que permiten el reconocimiento facial, pantallas Led que expondrán las rutas y frecuencias del transporte urbano. También de una moderna infraestructura urbana e inclusiva.