Empleados de Google piden a la compañía no trabajar con funcionarios de migraciones en Estados Unidos

Cientos de empleados de Google pidieron el miércoles 14 de agosto del 2019 a la compañía que deje de trabajar con los funcionarios de migraciones de Estados Unidos hasta que éstos dejen de “participar en abusos de los derechos humanos”.

La petición, firmada por 600 trabajadores a última hora de la tarde, llegó después de que se conociera que el cuerpo encargado de la protección de las fronteras (CBP) abrirá un concurso masivo para contratos de computación en la nube.



Google es uno de los grandes proveedores de computación en la nube, y sus rivales en este mercado son los gigantes también estadounidenses Amazon y Microsoft.



“El proveedor de la nube que gane modernizará la infraestructura del CBP y facilitará sus abusos contra los derechos humanos”, denunciaron los trabajadores. Ellos expresaron: “Es hora de unirnos nuevamente y dejar claro que no trabajaremos en ningún contrato de este tipo”.



Google no respondió a las peticiones de comentarios realizadas por la AFP.

La petición exige que la empresa con sede en Silicon Valley se comprometa públicamente a no apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y el CBP.



Al dar soporte tecnológico a esas agencias en el clima político actual, Google estaría “comercializando su integridad por unos pocos beneficios, y uniéndose a una estirpe vergonzosa”, afirmaron los trabajadores de la compañía. “Nos negamos a ser cómplices”, remacharon.



Google abandonó el año pasado una licitación para conseguir un contrato de computación en la nube del Pentágono, que podría llegar a ser por un monto de USD 10 000 millones, después de que los trabajadores pidieran a la compañía mantenerse fuera del negocio de la guerra.

Los empleados de Google desafiaron a la compañía varias veces en los últimos años, en temas como acoso sexual en el trabajo y la posible adaptación de su motor de búsqueda en línea para adaptarse a la censura en China.